طرق تبييض الأسنان في البيت والتخلص من الجير والاصفرار خلال دقائق.. بديل الليزر

وصفات طبيعية لتبييض الأسنان، إن الحصول على أسنان بيضاء وابتسامة مشرقة يعد من الأشياء الفارقة فى الثقة بالنفس لكل شخص ويجعله أكثر جاذبية، على عكس امتلاك أسنان صفراء غير صحية تفقدك الثقة وتسبب لك الإحراج، ورغم أنه لا يسبب ألما إلا أن الكثير من الأشخاص يسعى للحصول على العلاجات التي تساعد على تبييض الأسنان بدلا من اللجوء إلى استخدام التقنيات التجميلية فى تبييض الأسنان التي تكلف الكثير من الأموال، وهناك العديد من الطرق المنزلية التي يمكنك من خلالها الحصول على أسنان بيضاء بدون استخدام مواد كيميائية بل بمواد طبيعية تماما متواجدة فى منزلك وتحقق فى نفس الوقت فعالية كبيرة فى تبييض الأسنان.

وصفات طبيعية لتبييض الأسنان فى المنزل

بيكربونات الصوديوم: تساعد بيكربونات الصوديوم فى التخلص من اصفرار الأسنان بفعالية عند الاستمرار عليها واستخدامه بانتظام، ويمكن تطبيق هذه الطريقة من خلال الآتي:

يمكنك أن تصنعي خليط من بيكربونات الصوديوم مع معجون الأسنان، ثم تقوم بغمس فرشاة الأسنان فى هذا المزيج والفرك بها لمدة دقيقتين ثم يتم شطف الفم بالماء جيدا، ويتم استخدام هذه الوصفة مرتين أسبوعياً.

يمكنك أيضا استخدام بيكربونات الصوديوم عن طريق خلط ملعقة كبيرة منها مع نصف ملعقة من بيروكسيد الهيدروجين فى كوب من الماء البارد، ويتم استخدامه كغسول للفم ثلاث مرات يومياً.

يمكنك استخدام بيكربونات الصوديوم عن طريق وضعها على فرشاة الأسنان مع قطرات قليلة من الماء، وفرك الأسنان بها مرتين أسبوعياً.

تبييض الأسنان بالفراولة

تعد الفراولة من الفاكهة الغنية بفيتامين ج الذي له دور كبير فى تبييض الأسنان سريعا، ويمكن استخدامها عن طريق الأتي، قومى بطحن بعض حبات الفراولة حتى تصبح مثل العجين، ثم ضعيها على فرشاة الأسنان ويتم الفرك بها لمدة دقيقتين، وتكرر هذه الوصفة مرتين يومياً.

تبييض الأسنان بالليمون

يمكن أن يساعد فيتامين سي المتواجد فى الليمون على جعل الأسنان أكثر بياضاً والتخلص من الأسنان الصفراء، ويمكن ذلك عن طريق الأتي: