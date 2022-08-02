خطوات استرجاع حساب الفيس بوك بعد تعطيله من قبل الإدارة

طريقة استرجاع حساب الفيس بوك بعد تعطيله أصبحت مشكلة استرجاع حساب الفيس بوك بعدما تم ايفاقه لفترة من ضمن الأمور التي تسبب إزعاج للعديد من الأشخاص وذلك لأن أغلبهم يقوموا باتباع الحساب الخاص بهم في أنتهاء كافة أعمالهم، لذلك عندما يقوم بالدخول عبر الفيسبوك ولم يتم فتحه سوف تأتيك رسالة مكتوب أنه تم تعطيل الحساب لعدة أسباب، وفي هذا الوقت سوف تشعر بالانزعاج الكامل من هذا الفعل ولا تستطيع أن تتعرف على كيفية استرجاع الحساب مرة أخرى واستكمال الأشياء التي كنت تقوم بها عند فتح الحساب ولكن يمكنك أن تتعرف اليوم ومن خلال هذا المقال عن طريقة استرداد الحساب مرة أخرى وسوف تتمكن من استرجاعه في أي وقت.

أسباب تعطيل حساب فيس بوك من الإدارة.

هناك مجموعة من الأسباب التي تقف وراء تعطيل الإدارة لحسابك الشخصي على فيسبوك وهي كالتالي:

استخدام اسم وهمي وغير حقيقي، في تلك الحالة تعتبره الإدارة نوعًا من التضليل ومن ثم تقوم بإيقافه.

منشورات بث روح الكراهية والعنف ومنشورات التهديد مما يخالف القواعد الخاصة بفيس بوك

إرسال طلبات صداقة بشكل عشوائي سواء بهدف المضايقات أو ترويجًا لسلعة ما.

طريقة استرجاع حساب الفيس بوك بعد تعطيله

إذا كنت من الأشخاص الذي لديهم مشكلة كبيرة في استرجاع الحساب الخاص بهم سوف نتمكن اليوم من استرجاع حسابك مره اخرى، بعد انتهاء الوقت التي تم إيقافه فيه، ولكن بعد اتباع عدة خطوات لكي تستعيد بشكل صحيح والقضاء على هذا التعطل، دون حدث هذة المشكلة مره ثانية، ولكن عليك عزيزي القارئ أن تتبع الخطوات التالية وهي تكون كالتالي:-

أولا يفضل أن تقوم بالضغط على تم تعطيل حسابي الشخصي لكي تحصل على استرجاع حسابك المغلق مرة ثانية وهو كالتالي- .

يمكنك الآن عزيزي أن تقوم بإدخال الرقم الهاتف التابع إليك أو يمكنك أن تستبدل الرقم باستخدام البريد الإلكتروني .

سوف يتيح أمام الخانة، التي تقوم كتابة اسمك بشكل كامل ، كما هو كان في حسابك قبل غلق.

قم بوضع صورة، من رقم الهوية التابع لك.

ويفضل أن تكون مستخرجة من الجهة الحكومية حتى يتم اتخاذها

أدخل البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف المحمول لتسجيل الدخول.

يمكنك الآن أن تقوم بالضغط على استكمال الطلب وسوف يتم مراجعته.

وسوف يتم إعادة إرسال رسالة مره اخرى لذلك يمكنك أن تقوم بالضغط على الخروج من كافة الأجهزة التي قمت بالدخول من خلالها من قبل.

قم بتعيين كلمة سر جديدة.

استرجاع الفيس عن طريق مراسله الإدارة

عند غلق الفيس ولم تستطع رجوعه بالخطوات يمكنك مراسلة إدارة الفيس بوك عن طريق الإيميل الخاص بك.

وخلال لحظات سيتم الرد على رسالتك من مسؤول الدعم الفني التابع للفيس بوك.

قم بإرسال إيميل واسم الصفحة وأي معلومه على حسابك وكذلك صورة من حسابك.

وستجد المشكلة انتهت وتم الاستعادة وحل مشكلة الغلق من قبل الدعم الفني.

وفي الختام قد نكون وضعنا لكم طرق استرجاع الفيس بوك المعطل مع كيفية مراسلة إدارة الفيس بوك لإرجاع الحساب مرة أخرى، وانتظرونا دائما بكل جديد من موقعنا “ثقفني” تحياني