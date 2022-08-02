مقتل شخص وإصابة 5 أخرين في إطلاق نار بواشنطن

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 2 أغسطس 2022 10:25 صباحاً - قالت السلطات الأمنية إن شخصا قتل وأصيب 5 رجال بالرصاص خلال اندلاع إطلاق نار ليل الإثنين في شمال شرق واشنطن بالقرب من مبنى الكابيتول هيل.

ونقل المصابين الخمسة إلى المستشفى.

وقال قائد الشرطة روبرت جيه كونتي في مؤتمر صحفي ليلة الإثنين إنه لا يعرف سبب إطلاق النار وأن الشرطة لا تعرف ما إذا كان الرجال يعرفون بعضهم البعض.

وأضاف، يبدو أن هناك مجموعة كبيرة من الناس في المنطقة عندما أطلقت الرصاص.

وقال شاهد عيان في منزل مجاور إنه سمع 15 طلقة نارية على الأقل.

وتشهد الولايات المتحدة بشكل متكرر حوادث عنف وإطلاق نار تسفر عن سقوط قتلى وجرحى وفي كل مرة تحيي هذه الحوادث الجدل المحتدم في البلاد حول استخدام وحيازة الأسلحة النارية.