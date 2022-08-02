اليمن.. سقوط 168 ضحية من المدنيين نتيجة ألغام الحوثيين

وأوضح المرصد، فى بيان، أوردته قناة "اليمن الإخبارية"، أن الضحايا تنوعت بين 57 قتيلا من بينهم 28 طفلا وأربع نساء، إضافة إلى 111 جريحا بينهم 47 طفلا وثمانى نساء.
وأضاف أن محافظة الحديدة تصدرت قائمة الضحايا بـ 69 ضحية مدنية "قتلى وجرحى"، ثم محافظة تعز بـ26 ضحية، وتوزع باقى الضحايا فى محافظات حجة، البيضاء، صعدة، الجوف، مأرب، لحج وفى مديرية نهم صنعاء.
وأشار إلى أنه خلال فترة الهدنة وإلى جانب الخسائر البشرية هناك خسائر مادية تسببت بها حوادث انفجارات الألغام والمقذوفات، تمثلت فى تدمير 6 سيارات، و حراثتين زراعيتين ، و9 دراجات نارية ونفوق نحو 40 رأسا من الماشية "أغنام وإبل".
وطالب المرصد الأمم المتحدة والحكومات والمنظمات، بالضغط على الحوثيين لتسليم خرائط الألغام، ودعم فرق التطهير، بما فى ذلك الدعم العاجل لتطهير المناطق المأهولة والزراعية التى تعرضت مؤخرا للتلوث، نتيجة جرف السيول إليها كميات كبيرة من الألغام.
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