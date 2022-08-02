باكستان: اختفاء مروحية عسكرية تقل 6 أشخاص بينهم جنرال بالجيش

جدة - نرمين السيد - أعلن الجيش الباكستانى، اليوم الثلاثاء، اختفاء طائرة هليكوبتر عسكرية، كانت تقل جنرالا وخمسة آخرين، موضحًا أن الطائرة اختفت منذ أمس الإثنين، خلال عملية إغاثة من الفيضانات فى جنوب باكستان.





وحسبما نقلت وكالة "رويترز" الإخبارية، أوضح بيان للجيش الباكستانى، أن الطائرة التى كانت تساعد فى عمليات الإغاثة من الفيضانات فى منطقة لاسبيلا بإقليم بلوخستان الجنوبى، فقدت الاتصال بمراقبة الحركة الجوية. وأشار البيان إلى أن 6 أشخاص، بينهم الجنرال الذى يقود الفرقة 12 الجنوبية بالجيش الباكستانى، كانوا على متن الطائرة، مؤكدًا أن هناك عملية جارية للبحث عنهم. وكشف مسؤول فى المخابرات الباكستانية عن أن المدير العام لقوات خفر السواحل الباكستانية البريجادير أمجد حنيف ساتى، كان على متن الطائرة إلى جانب الجنرال سرفراز على.

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