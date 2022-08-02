جدة - نرمين السيد - ذكر المعهد الفلبينى لعلوم البراكين والزلازل، أن زلزالا بلغت شدته 5.6 درجة على مقياس ريختر ضرب، اليوم الثلاثاء، مقاطعة "سلطان كودارات"، دون ورود أنباء فورية عن وقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الهزة الأرضية.





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب الفلبين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.