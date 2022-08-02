بعد مقتل الظواهرى.. تصريحات عاجلة من الخارجية الأمريكية للشعب الأفغانى

جدة - نرمين السيد - وقال بلينكن فى بيان له إن "حركة طالبان انتهكت على نحو صارخ اتفاق الدوحة من خلال استضافة وإيواء زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهرى الذى قتل بضربة أمريكية فى كابول".

وأضاف بلينكن: "فى مواجهة عدم رغبة طالبان أو عدم قدرتها على التقيد بالتزاماتها، سنواصل دعم الشعب الأفغانى بمساعدات إنسانية قوية والدعوة لحماية حقوق الإنسان، وخاصة حقوق النساء والفتيات".

وكان الرئيس الأمريكى جو بايدن، قد أعلن أن زعيم القاعدة أيمن الظواهرى قتل فى غارة جوية استهدفته فى أفغانستان.