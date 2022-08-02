واشنطن توجه تحذيرا عاجلا إلى بكين (الأسباب والتفاصيل)

جدة - نرمين السيد - وقال منسق مجلس الأمن القومى الأمريكى للاتصالات الاستراتيجية جون كيربى إنه "ليست ثمة حاجة للتصعيد، مع الأخذ فى الحسبان مصالح الأمن القومى للولايات المتحدة وحلفائها وشركائها".

وأضاف كيربى أنه "ليس هناك سبب لأن تحوّل بكين هذه الزيارة المحتملة والتى تتماشى مع السياسة الأمريكية المستقرة منذ وقت طويل إلى صراع أو أن تستغل ذلك كذريعة لزيادة الأنشطة العسكرية العدوانية فى مضيق تايوان أو حوله".

وحسب صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، فمن المقرر أن تزور بيلوسى تايوان اليوم الثلاثاء، وذلك فى إطار جولتها الآسيوية.

كانت بكين قد حذرت من أنها تعارض بحزم زيارة بيلوسى لتايوان، وأن مثل هذه الزيارة ستؤثر على العلاقات بين الصين والولايات المتحدة، كما تعهدت باتخاذ تدابير قوية وصارمة لحماية سيادتها ووحدة أراضيها.