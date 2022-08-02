مقتل الظواهرى وحرب أفغانستان.. أوباما يتحدث عن الإرهاب

جدة - نرمين السيد - أكد الرئيس الأمريكى الأسبق باراك أوباما، اليوم الثلاثاء، إن مقتل أيمن الظواهرى زعيم تنظيم القاعدة الإرهابى دليل على أنه من الممكن استئصال الإرهاب دون الدخول فى حرب بأفغانستان.





وكتب أوباما فى تدوينة على موقع (تويتر): "بعد أكثر من عشرين عامًا على أحداث الحادى عشر من سبتمبر، تم أخيرا تقديم أحد العقول المدبرة لهذا الهجوم الإرهابى وخليفة أسامة بن لادن كزعيم للقاعدة - أيمن الظواهرى - إلى العدالة". وقال إن "الهجوم الناجح الذى استهدف الظواهرى فى أفغانستان يعد تقديرا لقيادة الرئيس الحالى جو بايدن، ولعملاء المخابرات الذين عملوا منذ عقود لهذه اللحظة"، معربا عن أمله فى أن يوفر مقتل الظواهرى قدراً صغيراً من السلام لعائلات الحادى عشر من سبتمبر ولكل شخص آخر عانى على يد القاعدة. وكان بايدن قد أعلن مقتل زعيم تنظيم القاعدة الإرهابى، أيمن الظواهرى فى غارة بطائرة بدون طيار، استهدفت منزل فى العاصمة الأفغانية كابول.

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