العالم اليوم - التضخم في كوريا الجنوبية يسجل أعلى مستوى في 24 عامًا

انتم الان تتابعون خبر التضخم في كوريا الجنوبية يسجل أعلى مستوى في 24 عامًا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 2 أغسطس 2022 09:21 صباحاً - ارتفع معدل التضخم في كوريا الجنوبية في شهر يوليو الماضي بنسبة 6.3 بالمئة على أساس سنوي، بحسب البنك المركزي الكوري، لتكون هي النسبة الأعلى منذ عام 1998، أي نحو 24 عامًا تقريبًا.

وسجلت البلاد ارتفاعًا بمعدل التضخم بنسبة 6 بالمئة على أساس سنوي في شهر يونيو الماضي.

وكانت نسبة التضخم في كوريا الجنوبية لشهر يوليو موافقة لتوقعات اقتصاديين استطلعت رويترز آراؤهم.

وقال المركزي الكوري إن نسبة التضخم العالية كانت متوقعة، موضحًا أن قرار رفع أسعار الفائدة الشهر الماضي كان نتيجة لهذه التوقعات.

وقام البنك المركزي في كوريا الجنوبية في يوم 13 من شهر يوليو الماضي برفع سعر الفائدة الرئيسي بشكل غير مسبوق بمقدار نصف نقطة مئوية من 1.75 بالمئة إلى 2.25 بالمئة، لمكافحة ضغوط التضخم المتنامية تأثرا بأسعار الطاقة والسلع المرتفعة.

وتتجاوز مستويات التضخم في يوليو نسبة 2 بالمئة، وهي النسبة المستهدفة للبنك المركزي على المدى المتوسط، للشهر السادس عشر على التوالي.