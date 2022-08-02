روسيا تنفى اتهامات أمريكا باتخاذ محطة زابوروجيه النووية قاعدة عسكرية

جدة - نرمين السيد - وقال الوفد الروسى المشارك فى مؤتمر دول معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، تعليقًا على اتهامات بلينكن: "نحن نرفض هذه الاتهامات جملة وتفصيلًا".

وأضاف الوفد - وفقًا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية اليوم "الثلاثاء" - أنه لا توجد قوات عسكرية فى محطة زابوروجيه، إنما هناك عدد محدود من العسكريين لضمان سلامة المحطة.

وكانت الولايات المتحدة قالت إن روسيا تستخدم أكبر محطة للطاقة النووية فى أوكرانيا "كدرع نووى" من خلال نشر قوات هناك، مما يمنع القوات الأوكرانية من الرد على النيران ويخاطر بحدوث حادث نووى مروع.

وقال وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن إن واشنطن "قلقة للغاية" من أن مصنع زابوريجيه، الذى اتهمت روسيا بإطلاق قذائف بالقرب منه بشكل خطير فى مارس، أصبح الآن قاعدة عسكرية روسية تستخدم لإطلاق النار على القوات الأوكرانية القريبة.

وأضاف بلينكن للصحفيين بعد محادثات حظر انتشار الأسلحة النووية فى الأمم المتحدة فى نيويورك يوم الاثنين "بالطبع لا يمكن للأوكرانيين الرد خشية وقوع حادث مروع يتعلق بالمحطة النووية".

وأكد بلينكن إن تصرفات روسيا تجاوزت استخدام "الدرع البشرى" واصفا إياه بـ "الدرع النووى".