العالم اليوم - "فيرتيغلوب".. قفزة في الإيرادات الفصلية إلى 1.5 مليار دولار

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 2 أغسطس 2022 08:19 صباحاً - أعلنت "فيرتيغلوب"، المدرجة في سوق أبوظبي المالي، أن إيراداتها للربع الثاني من عام 2022 قد ارتفعت بنسبة 105% لتصل إلى 1.471 مليار دولار، كما ارتفعت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 155% لتصل إلى 770 مليون دولار، مقارنة بالربع الثاني من عام 2021.

وبحسب بيان للشركة، فقد ارتفعت التدفقات النقدية الحرة للشركة من 328 مليون دولار في الربع الثاني من عام 2021 لتصل إلى 789 مليون دولار في الربع الثاني من عام 2022، مما يساهم في دعم توزيعات الأرباح للنصف الأول بقيمة 750 مليون دولار، بزيادة عن التوجيهات السابقة تقدر بـ 700 مليون دولار على الأقل.

و"فيرتيغلوب" مشروع مشترك بين شركتي بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) وشركة "أو سي آي" وهي أكبر مصدر بحري في العالم لليوريا والأمونيا معاً، وأكبر منتج للأسمدة النيتروجينية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والرائدة في مجال إنتاج الأمونيا النظيفة.

من جانبه، قال أحمد الحوشي، الرئيس التنفيذي لشركة "فيرتيغلوب" : "يمثل الربع الثاني من عام 2022 مرحلة أخرى من الأداء القوي، مدفوعاً بالأسعار المواتية المدعومة بالطلب المرتفع خلال الموسم، وتوازنات الأسواق المحكمة وارتفاع أسعار الغاز في أوروبا، إلى جانب ارتفاع أحجام المبيعات بسبب ترحيل بعض الشحنات من الربع الأول من عام 2022 إلى الربع الحالي".

وأعلن الحوشي أن توزيعات أرباح النصف الأول من عام 2022 ستكون بقيمة 750مليون دولار، وهو ما يتجاوز التوجهات السابقة التي بلغت 700 مليون دولار على الأقل، مدفوعة بتحقيق أرباح وتدفقات نقدية قوية وهيكل رأس المال بالشركة.

وأكد أن الشركة حصلت على تصنيفات ائتمانية من الدرجة الاستثمارية من ثلاث وكالات تصنيف وهي ستاندرد آند بورز (BBB-‎) وموديز (Baa3) وفيتش (BBB-‎)، مدعومة بملف تدفقات نقدية جذابة وسياسة مالية قوية.

وتابع قائلا "كما تم إدراج الشركة ضمن مؤشر فوتسي للأسواق الناشئة في يونيو 2022 وفي مارس 2022 تم إدراجها في مؤشر فوتسي سوق أبوظبي للأوراق المالية 15 (فاداكس 15)، والذي يمثل أكبر 15 شركة وأكثرها سيولة في سوق أبوظبي للأوراق المالية".

وأشار الحوشي إلى أن التوقعات لأساسيات أسواق الأسمدة النيتروجينية تظل مدعومة بانخفاض الكميات المنتجة واقتصاديات المزارع القوية وانخفاض مخزون الحبوب عالمياً مما يعمل على تحفيز استخدام الأسمدة النيتروجينية.

وأوضح أن المنحنيات المستقبلية تشير إلى أن أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا سوف تظل عند مستويات مرتفعة حتى عام 2023 على أقل تقدير، مما يدعم أسعار الأمونيا واليوريا فوق مستوياتها التاريخية.

وأكد الرئيس التنفيذي لـ "فيرتيغلوب" مواصلة الشركة التركيز على التميز التشغيلي، مستفيدةً من أصول الإنتاج القوية عالمية الطراز، مع الاستغلال الكامل لسلاسل الإمداد العالمية بالشراكة مع "أو سي آي"، وذلك لتحقيق أعلى أسعار، ومحاولة ضمان استدامة سلاسل الإمداد، والمساهمة في الحد من المخاوف العالمية بشأن الأمن الغذائي، مدعومة بمكانتها كمُنتِج رائد وأكبر مُصدِّر بحري على مستوى العالم لمنتجات الأسمدة النيتروجينية الأساسية.

محركات الأسواق المواتية

تحظى أسعار المنتجات النيتروجينية بدعم عدة عوامل بحيث تظل مستوياتها السابقة تاريخيا بما في ذلك العجز الهيكلي في توريد الأسمدة النيتروجينية على مدار الفترة من 2022 وحتى 2026 وارتفاع أسعار الغاز عالميا.

وتحتل أصول شركة "فيرتيغلوب" موقعاً إيجابياً على منحنى التكلفة العالمي، كما تستفيد الشركة من بيئة أسعار الغاز العالمية المرتفعة.

وتتمتع شركة "فيرتيغلوب" بميزة تنافسية كبيرة من خلال اتفاقيات توريد أسعار الغاز المواتية، بما في ذلك أسعار الغاز الثابتة في أبوظبي وآليات مشاركة الأرباح في شمال أفريقيا.

توزيعات الأرباح القوية

تنص سياسة توزيع الأرباح الخاصة بشركة "فيرتيغلوب" على أن توزع الجزء الأكبر من التدفقات النقدية الحرة القابلة للتوزيع بعد تخصيص ما يكفي لفرص النمو مع الحفاظ على تصنيفات ائتمانية من الدرجة الاستثمارية.

ونظراً إلى توليد الشركة لتدفقات نقدية حرة مرتفعة، أعلنت "فيرتيغلوب" عن توزيع أرباحاً نقدية بمبلغ 750 مليون دولار للنصف الأول من عام 2022، بما يتجاوز التوجيهات السابقة البالغة 700 مليون دولار على الأقل.

سيتم تقديم توزيعات الأرباح إلى المساهمين للموافقة عليها بحيث يتم دفعها في أكتوبر 2022.

وتأتي إمكانات شركة "فيرتيغلوب" لإجراء توزيعات أرباح مستقبلية جذابة مدعومة بأداء تدفقاتها النقديات وموقعها التنافسي على منحنى التكلفة العالمي.

ونتج عن الأرباح القوية وتوليد النقد خلال الربع المالي مركز نقدي صافي قدره 445 مليون دولار كما في 30 يونيو 2022، مقارنة بصافي دين قدره 487 مليون دولار كما في 31 ديسمبر 2021 (نسبة صافي الدين للأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 0.3 ضعف)، بما يدعم فرص النمو المستقبلية وتوزيعات الأرباح القوية.