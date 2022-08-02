دائمًا ما تواجه فئة كبيرة من الناس مشكلة عدم تذكر رقم هاتفهم، وذلك ما يتسبب لهم بانزعاج بعض الشيء، لكننا سنقوم بإزالة ذلك الأمر عندما نقوم بعرض كود معرفة رقم وي، فمن المتعارف عن هذه الشركة بأنها دائمًا ما تحرص على تقديم كافة الخدمات المميزة لعملائها بشكل يخفف عليهم الكثير من الأعباء.

كود معرفة رقم وي

إليكم الطريقة الخاصة لمعرفة رقم وي بالشكل الآتي:

يقوم المستخدم في بداية الأمر بإدخال ذلك الكود من اليسار إلى اليمين، #688*.

ومن بعد إدخال الكود يقوم المستخدم بالنقر على زر الاتصال.

ثم يظهر أمامه مباشرة الرقم الخاص بهاتفه في غضون ثواني.

وفي حالة أن المستخدم يقوم باستعمال أكثر من شريحة على هاتفه، فيجب اختيار الشريحة التابعة لشركة وي، حتى يتمكن المستخدم من معرفة رقمه من خلال الكود بالشكل الصحيح دون أي أخطاء.

وعند وجود أي شكوى أو استفسار من جانب العميل، فيمكنه التواصل المباشر مع خدمة عملاء شركة وي، وذلك عن طريق التواصل مع ذلك الرقم دون دفع أي رسوم: 08003330333.

طريقة لمعرفة رقم الهاتف دون إدخال أي كود

وفرت شركة جوجل لمستخدمي نظام أندرويد طريقة مميزة لمعرفة رقم الهاتف بشكل سريع، فكل ما علينا فعله، هو الالتزام بكافة الخطوات الآتية:

أولًا يقوم المستخدم بالتوجه مباشرة إلى صفحة الإعدادات الخاصة بالهاتف، وذلك بعد أن يقوم بالنقر على أيقونة الترس المتواجدة بالهاتف.

ومن بعد ذلك بتحديد اختيار عن الهاتف، ومن ثم يقوم بالضغط على أيقونة الحالة.

وسيظهر أمامه كافة التفاصيل التي تخص شبكة الهاتف الخاصة به، ومن خلال الصفحة المعروضة أمامه، فسوف يستطيع أن يتعرف على رقم هاتفه، فسوف تتواجد أسفل خانة رقم هاتفي.

لكن هذه الطريقة لا تصلح لكافة الأجهزة، فستظل طريقة إدخال كود رقم وي من أكثر الطرق نجاحًا في التوصل إلى رقم الهاتف.

وبالتالي نكون قد عرضنا لكم كود معرفة رقم وي، فعلينا الالتزام بكافة الخطوات التي قمنا بذكرها كي نتمكن من التوصل للرقم بشكل أسرع، كما سردنا طريقة أخرى لمعرفة أي رقم من خلال إعدادات الهاتف.