نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الآن.. رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم في المقال التالي
رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2022، ينتظر كافة أولياء الأمور والأهل والأقارب الذي لديهم أبناء في مرحلة الثانوية العامة معرفة كشف درجات الطالب لهذا العام، لأن مجموع الثانوية العامة يترتب عليه الكثير من العوامل المستقبلية التي تحدد شأن الطالب فيما بعد، حيث أن المجموع المرتفع قد يسهل لطالب الدخول إلى إحدى كليات القمة دون أي صعوبة، على عكس المجموع المنخفض فلن يسمح للطالب إلا بالدخول ف الكليات النظرية أو المعاهد.
رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2022
صرح وزير التربية والتعليم المصري الدكتور طارق شوقي أن كافة معلومات إعلان النتيجة الخاصة بالمرحلة الثانوية ستكون يوم الثلاثاء القادم وهو في الأسبوع الأول من شهر أغسطس 2022، ثم سيتم عرض النتائج على السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس وزراء مصر، ثم سيتم عرضها على السيد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وكل ذلك من أجل احتساب النسب المئوية، لتحديد نسبة القبول بالجامعات الحكومية والخاصة، وتحديد موعد فتح المرحلة الأولى للتقديم الجامعي، وبهذا ستصل النتائج الخاصة بطلاب وطالبات الثانوية العامة إلى المدارس الثانوية للبنين والبنات في السابع من أغسطس 2022.
خطوات الحصول علي نتيجة الثانوية العامة 2022
صرحت بعض المواقع الإلكترونية التابعة للحكومة المصرية عن موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة لعام 2022 في نهاية هذا الأسبوع، وهو الأسبوع الأول من شهر أغسطس.
- سيتم الدخول إلى الموقع وزارة التربية والتعليم
- وسيتم الاستعلام عن نتائج طلاب المرحلة الثانوية من خلال كتابة بعض البيانات الأساسية مثل (الاسم ورقم الجلوس والبريد الإلكتروني ورقم الهاتف).
- تتم تلك الخطوات من خلال دخول الطالب إلى موقع وزارة التربية والتعليم المصرية للكشف عن الدرجات والنسبة المئوية
موعد بداية العام الدراسي الجديد 2023
صرحت وزارة التربية والتعليم أن بداية العام الدراسي الجديد 2023 سيكون في الرابع والعشرين من شهر سبتمبر القادم 2022، وسينتهي هذا العام الدراسي في الثامن من شهر يونيو 2023، وبذلك ستكون الدراسة مستمرة لمدة 35 أسبوع متواصل، وبهذا تم تحديد مواعيد الدراسة مع استثناء أيام الإجازات الرسمية وعددها 98 يوم في الفصل الدراسي الأول، وأيضا عددها في الفصل الدراسي الثاني 96 يوم.
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