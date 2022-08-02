رويترز: مدمرات صينية تتأهب بالقرب من الحدود البحرية لتايوان

جدة - نرمين السيد - قال مصدر مطلع لوكالة "رويترز" إن عدة طائرات حربية صينية حلقت بالقرب من خط الوسط لمضيق تايوان الحساس صباح الثلاثاء، فى الوقت الذى تصاعدت فيه التوترات بشأن أنباء من المقرر أن تزور رئيسة مجلس النواب الأمريكى نانسى بيلوسى تايوان خلال اليوم.





وقال المصدر لـ "رويترز"، إن عدة سفن حربية صينية ظلت قريبة من خط التقسيم غير الرسمى منذ يوم الاثنين، مضيفا أن تايوان أرسلت طائرات لمراقبة الوضع.

ولم تتمكن وزارة الدفاع التايوانية على الفور من الرد على طلب للتعليق.

وقال المصدر إن السفن الحربية والطائرات الصينية "ضغطت" على خط الوسط صباح الثلاثاء، وهى خطوة غير عادية وصفها الشخص بأنها "استفزازية للغاية"، حيث إنه من المفترض ألا تعبر طائرات أى من الجانبين عادة خط الوسط.

قال الشخص إن الطائرات الصينية أجرت تحركات تكتيكية متكررة من خلال "لمس" خط الوسط لفترة وجيزة والعودة إلى الجانب الآخر من المضيق صباح الثلاثاء، بينما كانت الطائرات التايوانية فى وضع الاستعداد فى مكان قريب.

وتقول الصين إن تايوان الخاضعة للحكم الديمقراطى هى أراضيها الخاصة بها، وصعدت من الضغط العسكرى والسياسى لمحاولة إجبار الجزيرة على قبول الحكم الصينى.

وترفض تايوان مزاعم الصين وتتعهد بالدفاع عن نفسها.