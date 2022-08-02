كيف حددت المخابرات المركزية الأمريكية موقع أيمن الظواهرى؟

جدة - نرمين السيد - وقال مسؤول فى المخابرات الأمريكية لوكالة "رويترز"، للصحفيين بأن الظواهرى كان مختبئا منذ سنوات وأن عملية تحديد مكانه وقتله كانت نتيجة عمل "دقيق ودؤوب" لمجتمع مكافحة الإرهاب والاستخبارات.

حتى إعلان الولايات المتحدة، ترددت شائعات مختلفة عن الظواهرى فى المنطقة القبلية الباكستانية أو داخل أفغانستان.

ايمن الظواهري

قدم المسؤول، الذى تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، التفاصيل التالية عن العملية:

لعدة سنوات، كانت الحكومة الأمريكية على علم بشبكة قيمتها تدعم الظواهرى، وعلى مدار العام الماضى، بعد انسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان، كان المسؤولون يراقبون المؤشرات على وجود القاعدة فى البلاد.

وهذا العام، حدد المسؤولون أن عائلة الظواهرى - زوجته وابنته وأطفالها - انتقلوا إلى منزل آمن فى كابول، ثم تعرفوا على الظواهرى فى نفس المكان.

وعلى مدى عدة أشهر، ازدادت ثقة مسؤولى المخابرات الأمريكية فى أنهم حددوا هوية الظواهرى بشكل صحيح فى المنزل الآمن فى كابول، وفى أوائل أبريل بدأوا فى إحاطة كبار مسؤولى الإدارة. بعد ذلك أطلع جيك سوليفان، مستشار الأمن القومى، الرئيس جو بايدن على الأمر.

وقال المسؤول: "لقد تمكنا من بناء نمط حياة من خلال مصادر معلومات مستقلة متعددة لإبلاغ العملية".

مقتل ايمن الظواهري

وأضاف أنه بمجرد وصول الظواهرى إلى المنزل الآمن فى كابول، لم يكن المسؤولون على علم بمغادرته له وتعرّفوا عليه فى شرفته فى عدة مناسبات.

وحقق المسؤولون فى بناء وطبيعة المنزل الآمن ودققوا فى تفاصيله للتأكد من أن الولايات المتحدة يمكن أن تنفذ ضربة عملية لقتل الظواهرى دون تهديد السلامة الهيكلية للمبنى وتقليل المخاطر على المدنيين وعائلة الظواهرى، بحسب المسؤول.

وفى الأسابيع الأخيرة، عقد الرئيس جو بايدن اجتماعات مع كبار المستشارين وأعضاء مجلس الوزراء لفحص المعلومات الاستخباراتية وتقييم أفضل مسار للعمل.

وفى 1 يوليو، تم إطلاع بايدن على عملية مقترحة فى غرفة العمليات بالبيت الأبيض من قبل أعضاء حكومته بما فى ذلك مدير وكالة المخابرات المركزية وليام بيرنز.

وطرح بايدن "أسئلة تفصيلية حول ما عرفناه وكيف عرفناه" وفحص عن كثب نموذجًا للمنزل الآمن الذى بناه مجتمع الاستخبارات وأحضره إلى الاجتماع.

وقال المسؤول إنه سأل عن الإضاءة والطقس ومواد البناء وعوامل أخرى قد تؤثر على نجاح العملية. كما طلب الرئيس تحليل التداعيات المحتملة لضربة فى كابول.

قامت دائرة ضيقة من كبار المحامين المشتركين بين الوكالات بفحص التقارير الاستخباراتية وأكدوا أن الظواهرى كان هدفا قانونيا بناء على قيادته المستمرة للقاعدة.

وقال المسؤول إن الرئيس دعا فى 25 يوليو أعضاء حكومته الرئيسيين ومستشاريه لتلقى إحاطة أخيرة ومناقشة كيف سيؤثر قتل الظواهرى على علاقة أمريكا مع طالبان، من بين أمور أخرى.

وبعد التماس آراء الآخرين فى الغرفة، أذن بايدن "بضربة جوية دقيقة مصممة خصيصًا" بشرط أن تقلل من خطر وقوع إصابات فى صفوف المدنيين.

تم تنفيذ الضربة فى النهاية الساعة 9:48 مساءً. بتوقيت شرق الولايات المتحدة (0148 بتوقيت جرينتش) فى 30 يوليو من قبل طائرة بدون طيار تطلق ما يسمى بصواريخ "جهنم".