الولايات المتحدة: روسيا تستخدم محطة زابوريجيه كدرع نووية

جدة - نرمين السيد - قالت الولايات المتحدة إن روسيا تستخدم أكبر محطة للطاقة النووية فى أوكرانيا "كدرع نووى" من خلال نشر قوات هناك، مما يمنع القوات الأوكرانية من الرد على النيران ويخاطر بحدوث حادث نووى مروع.





وقال وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن إن واشنطن "قلقة للغاية" من أن مصنع زابوريجيه، الذى اتهمت روسيا بإطلاق قذائف بالقرب منه بشكل خطير فى مارس، أصبح الآن قاعدة عسكرية روسية تستخدم لإطلاق النار على القوات الأوكرانية القريبة. وأضاف للصحفيين بعد محادثات حظر انتشار الأسلحة النووية فى الأمم المتحدة فى نيويورك يوم الاثنين "بالطبع لا يمكن للأوكرانيين الرد خشية وقوع حادث مروع يتعلق بالمحطة النووية"، مشيرا إلى أن تصرفات روسيا تجاوزت استخدام "الدرع البشرى" واصفا إياه بـ "الدرع النووى". وفى محادثات نيويورك، قال نائب وزير الخارجية الأوكرانى ميكولا توتشيتسكى إن "هناك حاجة إلى إجراءات مشتركة قوية لمنع وقوع كارثة نووية" ودعا المجتمع الدولى إلى "إغلاق السماء" فوق محطات الطاقة النووية الأوكرانية بأنظمة الدفاع الجوى.

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