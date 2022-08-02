أول تعليق من الخارجية السعودية بعد إعلان مقتل أيمن الظواهرى

وأعلنت الخارجية السعودية، فى بيان لها اليوم الثلاثاء، نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، عن ترحيبها بمقتل زعيم تنظيم القاعدة الإرهابى أيمن الظواهرى فى غارة أمريكية بأفغانستان.
وقالت الخارجية السعودية، إن أيمن الظواهرى قتل الآلاف من الأبرياء من مختلف الجنسيات والأديان بمن فيهم مواطنين سعوديين، مشيرة إلى أن الظواهرى يعد من قيادات الإرهاب التى تزعمت التخطيط والتنفيذ لعمليات إرهابية مقيتة فى أمريكا والسعودية وعدد من دول العالم الأخرى.
وشددت الخارجية السعودية على حرص المملكة على تعزيز التعاون وتظافر الجهود الدولية لمحاربة آفة الإرهاب واجتثاثها من جذورها فى كل أنحاء العالم.
مقتل أيمن الظواهري
كشف الرئيس الأمريكي جو بايدن عن تفاصيل عملية قتل زعيم القاعدة في أفغانستان أيمن الظواهري.
وقال، خلال كلمة له منذ قليل، إن زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري قتل في أفغانستان، لافتا إلى أن الظواهرى شارك فى عملية تدمير برج التجارة العالمى الشهيرة والمعروفة بـ أحداث 11 سبتمبر عام 2001.
وأشار الرئيس الأمريكى إلى أن العدالة تحققت، وهذا الإرهابى لم يعد موجودا حاليا، مؤكدا أن أيمن الظواهرى تسبب في مقتل عديد من الأمريكيين في هجمات مختلفة، مشيرا إلى أنه مسؤول عن عمليات إرهابية استهدفت الولايات المتحدة الأمريكية.
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