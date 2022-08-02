العالم اليوم - موديز: الغاز الروسي يزيد من المخاطر الائتمانية في أوروبا

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 2 أغسطس 2022 06:21 صباحاً - أكدت وكالة موديز العالمية للتصنيفات الائتمانية أن استعداد روسيا لتقليص إمدادات الغاز يزيد المخاطر الائتمانية في أوروبا.

وأضافت أن النمسا وجمهورية التشيك وألمانيا والمجر وإيطاليا وسلوفاكيا بين الدول الأكثر انكشافا على وقف إمدادات الغاز الروسي.

وقالت موديز إن التأثير الائتماني لوقف جزئي أو كلي لإمدادات الغاز الروسي في أوروبا سيكون متباينا من قطاع إلى آخر.

وأضافت أنها توقعاتها الأساسية المعدلة لمنطقة أوروبا لا تشمل وقفا كاملا لإمدادات الغاز من روسيا.

وتتوقع موديز أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمنطقة اليورو سينمو 2.2 بالمئة في 2022 و0.9 بالمئة في 2023، انخفاضا من تقديراتها في مايو البالغة 2.5 بالمئة و2.3 بالمئة على الترتيب.

وكان صندوق النقد الدولي قد قلص توقعاته الأسبوع الماضي، لاقتصاد منطقة اليورو لعامي 2022 و2023 بواقع 0.2 بالمئة و1.1 بالمئة إلى 2.6 بالمئة و1.2 بالمئة على التوالي.

وحذر أيضا من المزيد من تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي إلى 2.6% في 2022 وإلى 2% في 2023 إذا أوقفت روسيا إمداداتِ الغاز لأوروبا.