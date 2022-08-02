العالم اليوم - الصيد الجائر يقضي على مزيد من حيوانات وحيد القرن بهذا البلد

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 2 أغسطس 2022 05:15 صباحاً - قالت وزارة البيئة في جنوب إفريقيا يوم الاثنين إن البلاد شهدت زيادة في عدد حيوانات وحيد القرن التي قُتلت بشكل غير قانوني من أجل قرونها في النصف الأول من عام 2022.

وتم صيد 259 من حيوانات وحيد القرن بشكل غير قانوني في جميع أنحاء البلاد، وهو عدد أكبر بمقدار عشرة مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي.

وكان الصيد الجائر في جنوب إفريقيا قد زاد بالفعل العام الماضي بعد انخفاض في عام 2020 بسبب قيود كوفيد-19.

ويعيش في جنوب إفريقيا نحو نصف إجمالي أعداد وحيد القرن الأسود المهدد بالانقراض في القارة الإفريقية كما أنها موطن لأكبر عدد من وحيد القرن الأبيض على مستوى العالم والذي يعتبر وضعه "شبه مهدد" وليس معرضا للانقراض، وفقما ذكرت "رويترز".

وغالبا ما يقوم بالصيد الجائر لوحيد القرن صيادون محليون وعصابات إجرامية دولية لتهريب قرونه عبر الحدود.

ووفق وزارة البيئة الجنوب إفريقية، فإن الطلب على قرون وحيد القرن مرتفع بشكل خاص في آسيا.