قامت كلية الملك فهد الأمنية بالأعلان عبر حسابها الإلكتروني تويتر بظهور نتائج المرشحين للقبول المبدئي في برنامج بكالوريوس العلوم الأمنية، لحملة شهادة الثانوية العامة للدورة الـ 66، للعام الدراسي 1444 هجرياً، كما يمكنكم أيضاً التعرف على نتائج المرشحين للقبول من خلال الموقع الإلكتروني على منصة أبشر توظيف بوزارة الداخلية، jobs.sa.

إعلان نتائج المرشحين لبكالوريوس العلوم الأمنية بكلية الملك فهد للدورة 66

تأسست الكلية يوم 24 ديسمبر عام 1935 ميلادي، الموافق 29 رمضان 1354 هجرياً، وتقع على طريق خريص شرق مدينة الرياض، عاصمة المملكة العربية السعودية. تقوم الكلية بتعليم وتدريب طلابها على الحياة الأمنية وعلى حماية أمن وأستقرار البلاد، وفي عام 1385هـ تغير مسماها إلى كلية «الشرطة» بدلاً من مدرسة الشرطة. وفي عام 1403هـ صدر أمر ملكي كريم بتغيير اسم الكلية إلى «كلية الملك فهد الأمنية» كما تغير اسم الشهادة إلى «بكالوريوس علوم أمنية».

ضوابط القبول في دورة بكالوريوس العلوم الأمنية

أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ، ويستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والده أثناء خدمته خارج المملكة. أن يكون حسن الأخلاق والسمعة، وغير محكوم عليه بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة. أن يكون المتقدم لائقاً طبياً وسليماً من الأمراض المعدية والعاهات الجسمية والعقلية وأن يتناسب الطول مع الوزن حسب اللائحة الطبية، ولا يقبل أي كشف طبي سوى ما يصدر من اللجنة الطبية. أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة ” طبيعي، شرعي” أو نظام المقررات ” طبيعي، انساني ” ومن خريج الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي “انتظام نهاري”، ولا يقبل خريجي الأعوام السابقة. أن يتم معادلة شهادات الثانوية الصادرة من خارج المملكة من وزارة التعليم. ألا يقل المعدل التراكمي عن “80%” في مؤهل الثانوية العامة. ألا يقل سن خريج الثانوية العامة عند بدء العام الدراسي بموجب بطاقة الهوية الوطنية عن 17 سنة ولا يزيد عن 22 سنة. أن يكون قد أدى اختبار القدرات العامة وأن يكون حاصلاً على درجة لا تقل عن 70%. -ألا يكون مطروداً من إحدى الكليات العسكرية أو المعاهد العسكرية لأي سبب. ألا يكون المتقدم متزوجاً من أجنبية. أن يجتاز الفحص الطبي والمقابلة الشخصية واللياقة البدنية وكافة الاختبارات المقررة للمفاضلة بين المتقدمين

تعليمات المراجعة للمقبولين مبدئياً ببرنامج بكالوريوس العلوم الأمنية الدورة رقم (66) بكلية الملك فهد الأمنية

أولاً/ تعليمات المراجعة:

1- الحضور بالزي الرياضي عند مراجعة الكلية (قميص رياضي أبيض سادة وبنطلون رياضي أسود أو كحلي وجزمة رياضية).

2- يجب إحضار الهوية الوطنية الأصل واستخدامها بجميع المواقع أثناء الإجراءات.

3- موقع كلية الملك فهد الأمنية: الرياض-طريق خريص-استاد الملك فهد الدولي (البوابة الشرقية رقم 5).

ثانياً/ المستندات المطلوبة مرتبة حسب التسلسل :

1- طباعة موعد المراجعة من منصة ابشر توظيف (يمكن طباعته عند الحضور للكلية).

2- صورتين من شهادة الثانوية العامة.

3- صورة من نتيجة اختبار القدرات العامة.

4- صورة من نتيجة اختبار التحصيل الدراسي.

5- صورة من نتيجة اختبار كفايات اللغة الإنجليزية ((STEP ، وفي حالة عدم اختبار الطالب عليه حجز موعد اختبار ( STEP ) عن طريق المركز الوطني للقياس والتقويم على أن يتم تأدية الاختبار قبل تاريخ 05 / 02 / 1444 هـ .

6- عشر صور شمسية حديثة وملونة مقاس (4 x 6) مكشوف الرأس مكتوب عليها الاسم من الخلف.

7- إحضار قلم أزرق خاص بالطالب.

تعليمات هامة: