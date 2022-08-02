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عمر شويل - جدة متى يتم دراسة الأهلية في حساب المواطن 1444؟؛ يريد العديد من المواطنين المستفيدين من برنَامج حساب المواطن الرد على هذا السؤال خاصة بعد فتح التسجيل جديد ودخول مستفيدين جدد، حيث إن دراسة الأهلية من أهم الخطوات التي يمر بها كل متقدم للاستفادة من البرنَامج فهدة الشروط التي لابد من توافرها في كل متقدم، حيث يتم دراسة الطلب وقبوله أي يصبح مؤهل للاستفادة من البرنَامج أم غير مؤهل، وفيما يلي نوضح لكم موعد دراسة الأهلية وذلك عبر موقع ثقفني.

متى يتم دراسة الأهلية في حساب المواطن 1444

تعد دراسة الأهلية هي الخطوة التي تسبق قَبول طلب التقديم في البرنَامج، حيث يتم دراسة الطلب المتقدم من قبل بعض المختصين، وفي حالة استيفاء كافة الشروط يتم قَبول الطلب.

وتصل مدة دراسة الأهلية إلى شهر تقريباً وتطول المدة هكذا، وذلك للتأكد من صحة البيانات المقدمة.

وأعلن حساب المواطن أن الذين قدموا في البرنَامج قبل 16 يوليو سوف يتم إدراجهم ضمن أهلية شهر أغسطس، ففي حالة إن كان المتقدم مستحِقّ فسوف يحصل على دعم شهر أغسطس في اليوم العاشر من الشهر الميلادي، حيث يتم صرف دعم حساب المواطن شهرياً في اليوم العاشر من الشهر الميلادي.

أما في حالة كان المتقدم غير المستحِقّ فيكون غير مؤهل، وفي هذه الحالة يستطيع تقديم طلب اعتراض، وأنه على غير المعتاد أن يتم التأخر في إعلان نتائج الأهلية للدفعة المقبلة إلى وقتنا هذا حيث لم تظهر نتائج أهلية شهر أغسطس إلى الآن.

ويرجع هذا لإعادة فتح التسجيل جديد في حساب المواطن لذلك يتم دراسة أهلية المتقدمين والمستفيدين القدامي لذلك لم يتم الإعلان عن نتائج الأهلية إلى الآن، ولكنها سوف يتم الإعلان عنها قبل موعد صرف الدفعة هذا الشهر.

الاستعلام عن أهلية حِساب المواطن

يتم الاستعلام عن الأهلية في برنَامج حساب المواطن عن طريق اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى البوابة الإلكترونية لحساب المواطن. النقر على تسجيل الدخول. إدخال البيانات المطلوبة مثل رَقم الهَوية لمرور ثم النقر على دخول. النقر على الاستعلام عن حساب المواطن ثم تدوين البيانات بدقة. النقر على استعلام. سيتم ظهور تفاصيل الأهلية.

شروط الأهلية برنَامج حساب المواطن

لابد على المتقدمين للتسجيل في البرنَامج الالتزام باستيفاء شروط الأهلية حتى تمكنوا من الاستفادة من برنَامج حساب المواطن وتتمثل شروط الأهلية في التالي: