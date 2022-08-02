نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقع نتيجة الثانوية العامة 2022 التعليم الاستعلام عن النتائج إلكترونياً عبر moe.gov.eg في المقال التالي

عمر شويل - جدة موقع نتيجة الثانوية العامة 2022، من أهم الموضوعات التي تزايد عنها البحث خلال الساعات الأخيرة، بعد التصريحات الأخيرة لمدير تحرير أخبار اليوم “رفعت فياض”، من خلال مداخلة تليفونيه مع الإعلامية عزة مصطفي ببرنامجها صالة التحرير، بأن نتيجة شهادة الثانوية العامة 2022 سيتم إعلانها يوم الخميس أو الجمعة على أقصي تقدير من هذا الأسبوع، على أن يكون إعلان أسماء الأوائل الأربعاء 3/8/2022، هذا وحرصاً من موقعنا ثقفني على تقديم الأخبار والمعلومات التي تهم مختلف الفئات، فإننا نتابع هذا الموضوع من مصادره الرسمية وإعلامكم بكل جديد أول بأول، كما نوفر لكم الرابط الرسمي المباشر للاستعلام عن النتيجة برقم الجلوس وقت إعلانها رسمياً.

موقع نتيجة الثانوية العامة 2022

الدخول على الموقع الإلكتروني “moe.gov.eg“.

أو الدخول عبر بوابة الثانوية العامة “thanwya.emis.gov.eg“.

كتابة رقم جلوس الطالب.

الضغط على عرض النتيجة.

موعد إعلان نتائج الثانوية العامة 2022 الدور الأول

ينتظر نحو 707 ألف و992 طالب وطالبة بالشهادة الثانوية العامة، إعلان نتائج الدور الأول 2022، هذا وقد أدي الطلاب الامتحانات على مستوي الجمهورية بدايةً من يوم الإثنين 20 يونيو 2022، واستمرت الامتحانات حتي يوم الخميس الموافق 21 يوليو 2022، وتم توزيع الطلاب على 2089 لجنه تحت متابعة وإشراف وزارة التربية والتعليم، وحرصت الوزارة على تهيئة الجو للطلاب داخل اللجان على أن يتم الحضور قبل موعد الامتحان بساعة، ووجهت الوزارة رؤساء اللجان بتوفير ما يلزم اللجان والطلاب حسب المتاح خلال أداء الامتحانات، مع وجود إشراف طبي متواجد تحسباً لحدوث أي طارئ، ومن المنتظر خلال الساعات القادمة إعلان الوزارة موعد صدور النتائج رسمياً، وسنظل معكم لحظة بلحظة لتقديم أخر التطورات.

نتائج الثانوية العامة 2022

تم الانتهاء من أعمال التصحيح وجاري عمليات الرصد والتدقيق، والذي تم إلكترونياً حتي لا يتم التلاعب في النتيجة.

لتكون جاهزة لاعتماد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم.

على أنه تكون النتائج جاهزة يوم الخميس أو الجمعة من هذا الأسبوع.

وأكدت الوزارة على أن النتائج ستكون بالمدارس بعد يومين من إعلانها إلكترونياً.

نظراً للتطوير الحاصل في إصدار شهادات مؤمنه ضد التزوير والتعديل.

وتشير المؤشرات العامة للنتيجة على تقارب النتيجة لهذا العام مع نتيجة العام الماضي، علماً بأن نسبة النجاح لعلمي علوم قد تفوق باقي الأقسام.