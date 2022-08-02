متى اليوم الوطني السعودي 2022 بالهجري العيد الوطني ٩٢

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عمر شويل - جدة متى اليوم الوطني السعودي 2022 بالهجري يعد بالطبع من التواريخ المهمة جدا داخل المملكة العربية السُّعُودية والتي يسعى إلى التعرف عليها بالتفصيل كافه أبناء المملكة العربية السُّعُودية دون استثناء خصوصا مع اقتراب بداية شهر سبتمبر من كل عام ميلادي جديد نظرا إلى أن هذا الشهر هو الذي قد شهد تأسيس المملكة العربية السُّعُودية وإطلاق هذا الاسم عليها للمرة الأولى وسوف يتم توضيح تاريخ موعد اجازه اليوم الوطني في المملكة العربية السعودية العام 2022 بالتفصيل.

اليوم الوطني ٩٢

إن اليوم الوطني السعودي يمثل مناسبة وذكرى وطنية مهمة جدا ؛ حيث أنه في يوم ٢٣ سبتمبر لعام ١٩٣٢م قام الملك عبد العزيز ال سعود رحمه الله مؤسس المملكة بإصدار مرسومًا ملكيًا بإطلاق اسم المملكة العربية السُّعُودية على أرض نجد والحجاز معًا للمرة الأولى في تاريخ الدولة ، ولذلك استحق هذا اليوم أن يكون هو اليوم الوطني الرئيسي للمملكة، وهذا العام سوف يشهد مرور ٩٢ عامًا كاملاً على تأسيس المملكة.

متى اليوم الوطني السعودي 2022 بالهجري

[23/09/2022م – 27/02/1444م]، حيث إنه فيما يخص كم باقي على اليوم الوطني 92 العد التنازلي؛ فسوف يوافق اليوم الوطني السعودي هذا العام يوم الجمعة ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٢م وهذا اليوم وفق التقويم الهجري سوف يكون في ٢٧ صفر ١٤٤٤ ه‍. ويذكر أن هذا اليوم وشهر سبتمبر (أيلول) بوجهٍ عام داخل المملكة يشهد سنويًا عدد ضخم من الاحتفالات والاستعدادات والتهنئة باليوم الوطني والعروض الأكثر من رائعة والمكافآت والمفاجآت المقدمة من الحكومة إلى جميع أيناء الشعب السعودي والعروض المقدمة أيضًا من كافة الخِدْمَات والمتاجر وغيرهم.

تاريخ إجازة اليوم الوطني السعودي ١٤٤٤ للقطاع العام والخاص

سوف تختلف إجازة العيد الوطني عن يوم الاحتفال ذاته هذا العام ؛ حيث أنه نظرا إلى أن تاريخ اليوم الوطني ٩٢ لعام ٢٠٢٢م/ ١٤٤٤ه‍ سوف يوافق يوم الجمعة ؛ وهو بطبيعة الحال يوم إجازة رسمية بجميع العاملين في القطاع العام والخاص وفق قانون ونظام العمل السعودي ؛ فلقد قررت وزاره الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وكذلك وزاره التعليم السُّعُودية أن تكون الإجازة الخاصة بالعيد الوطني بدلاً من ذلك في يومي الأربعاء والخميس 21 و 22 من شهر سبتمبر 2022 ميلادية الموافق 25 و26 من شهر صفر لعام 1444 هجرية.

وهي إجازة مدفوعة الأجر لجميع العاملين في الدولة دون استثناء ، وهي إجازة مدفوعة الأجر أيضًا للقطاع الخاص وفي حال استدعاء العامل لأي سبب في هذا اليوم لا بد من تعويضه ماديا عن ساعات العمل الإضافية وقد تكتفي بعض مؤسسات القطاع الخاص باعتبار إجازه اليوم الوطني يوما واحدا فقط هو يوم الخميس 22 من سبتمبر 2022.