مقتل أيمن الظواهرى.. تداول صور لـ منزل تنظيم القاعدة فى أفغانستان

جدة - نرمين السيد - وأظهرت الصورة التى تداولتها أيضًا، وسائل إعلام أمريكية، المنزل الذى كان يقيم فيه الظواهرى، حين تعرض لـ غارة نفذتها المخابرات الأمريكية، مستخدمة طائرة من دون طيار يوم الأحد الماضى.

وفى سياق ذى صلة، قالت صحيفة "نيويورك تايمز" إن المنزل الذى كان يختبئ به زعيم تنزيم القاعدة، تابع لأحد كبار مساعدى سراج الدين حقانى وزير داخلية طالبان.

ومن جهتها أوضحت صحيفة "واشنطن بوست" أن الظواهرى كان فى منزل بالحى الدبلوماسى فى كابول، فيما أفادت داخلية حركة طالبان أن الغارة وقعت فى منطقة "شيربور" بالعاصمة بعد السادسة صباحاً من يوم الأحد.

وكان قد كشف الرئيس الأمريكى جو بايدن عن تفاصيل العملية التى قامت بها الولايات المتحدة الأمريكية للقضاء على أيمن الظواهرى، زعيم تنظيم القاعدة فى أفغانستان.

وقال، خلال كلمة له منذ قليل، إنه لم يقتل أى مدنى خلال الغارة الجوية التى استهدفت أيمن الظواهرى، لافتا إلى أن الولايات المتحدة ستستمر فى القضاء على أى جهة تحاول المساس بأمنها القومى.

وشدد الرئيس الأمريكى على أن بلاده لن تسمح مرة أخرى لأفغانستان أن تكون ملاذا للإرهابيين فى العالم، مشيرا إلى أن عملية مقتل أيمن الظواهرى تم الإعداد لها وتنفيذها بدقة كبيرة وعالية.