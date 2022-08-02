روسيا: اتخذنا كل التدابير لمنع استفزازات أول سفينة حبوب أوكرانية

وقال رئيس مركز مراقبة الدفاع الروسية ميخائيل ميزينتسيف - وفقًا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية - إن "روسيا تتخذ مجموعة من الإجراءات الضرورية لضمان سلامة الملاحة المدنية ومنع الاستفزازات على طول طريق العبور".
وأوضح أن "المسار، الذى تم الاتفاق عليه فى إطار مبادرة التفاهم المتبادل للنقل الآمن للحبوب من الموانئ الأوكرانية، يتضمن تصدير محاصيل الحبوب والأسمدة من ثلاثة موانئ أوكرانية هى: يوجنى، وأوديسا، وتشورنومورسك".
وأضاف ميزينتسيف أنه "لا تزال 69 سفينة أجنبية من 15 دولة محتجزة فى ستة موانئ هي: خيرسون، ونيقولاييف، وتشرنومورسك، وأوتشاكوف، وأوديسا، ويوجنى".
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