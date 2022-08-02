تفاصيل جديدة تكشف كواليس عملية مقتل أيمن الظواهرى

جدة - نرمين السيد - وفى هذا السياق كشفت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، تفاصيل جديدة عن مقتل أيمن الظواهرى، لافة إلى أن المخابرات الأمريكية استخدمت صواريخ خاصة فى عملية قتل زعيم تنظيم القاعدة فى أفغانستان أيمن الظواهرى بالعاصمة الأفغانية كابول.

مقتل ايمن الظواهري

ولفتت نيويورك تايمز إلى أن منطقة شيربور فى كابول، والتى كان يختبئ بها الظواهرى، تضم منازل كبار المسؤولين الأفغان.

وأوضحت أن المنزل الذى كان يختبئ به أيمن الظواهرى، يتبع لـ وزير داخلية طالبان سراج الدين حقانى، مشيرة إلى أن عملية مقتل أيمن الظواهرى، أسفرت، أيضا، عن مقتل 2 من مساعدى سراج الدين حقانى، وعدد من الإرهابيين الآخرين.

ايمن الظواهري

فيما كشف مسؤول أمريكى بارز لـ قناة العربية، أنه تم استخدام صواريخ "هيل فاير" فى عملية استهداف أيمن الظواهرى فى أفغانستان، مشيرا إلى أن عملية مقتل أيمن الظواهرى تمت جوا دون قوات برية.

وأضاف المسؤول الذى لم يكشف عن اسمه، لـ العربية، أنه تم استخدام صواريخ متطورة بهدف عدم تدمير منزل الظواهري، مشيراً إلى أن عملية رصد تحركات الظواهري بدأت فى أبريل الماضى 2022 حيث رصد لاحقا فى كابل.

أيمن الظواهري

وعلى صعيد متصل، قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، نقلا عن مسؤول أمريكى، إن المخابرات الأمريكية رصدت تحركات أيمن الظواهري فى موقع الغارة قبل أيام من تنفيذها.

وأضافت أن الاستخبارات الأمريكية اختارت الوقت المناسب بعد معلومات مؤكدة بوجود أيمن الظواهري بموقع الغارة، لافتة إلى أن أيمن الظواهرى اختار الحى الدبلوماسى، بالقرب من السفارة الأمريكية، فى العاصمة الأفغانية كابول، وتردد على موقع الغارة قبل أيام منها.