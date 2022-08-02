مقتل أيمن الظواهرى.. بايدن: خططنا للعملية بدقة ولم نقتل أى مدنى (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وقال، خلال كلمة له منذ قليل، إنه لم يقتل أى مدنى خلال الغارة الجوية التى استهدفت أيمن الظواهرى، لافتا إلى أن الولايات المتحدة ستستمر فى القضاء على أى جهة تحاول المساس بأمنها القومى.

وشدد الرئيس الأمريكى إلى أن بلاده لن تسمح مرة أخرى لأفغانستان أن تكون ملاذا للإرهابيين فى العالم، مشيرا إلى أن عملية مقتل أيمن الظواهرى تم الإعداد لها وتنفيذها بدقة كبيرة وعالية.

مقتل أيمن الظواهرى

وكانت شبكة "سى إن إن" قد نقلت فى نبأ عاجل لها، أن غارة أمريكية قتلت زعيم القاعدة أيمن الظواهرى نهاية الأسبوع الماضى فى أفغانستان.

وكشف مسؤولون أمريكيون مقتل زعيم تنظيم القاعدة بأفغانستان أيمن الظواهرى بغارة أمريكية، حسبما أفادت قناة "العربية- الحدث".

ايمن الظواهري

وأعلن مسؤول أمريكى رفيع فى وقت سابق اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة نفذت عملية "ناجحة" ضد "هدف هام لتنظيم القاعدة" فى أفغانستان.

كما قال المسؤول إنه "خلال نهاية الأسبوع، نفذت الولايات المتحدة وفى إطار مكافحة الارهاب عملية ضد هدف هام لتنظيم القاعدة فى أفغانستان".

فيما أشار إلى أن "عملية مقتل أيمن الظواهري كانت ناجحة ولم يسجل وقوع إصابات بين المدنيين"، وفق وكالة "فرانس برس".

مقتل ايمن الظواهري

فى موازاة ذلك، قال مسؤولان أمريكيان لوكالة "رويترز" اليوم إن وكالة المخابرات المركزية شنت غارة بطائرة مُسيرة فى أفغانستان فى مطلع الأسبوع.

وأضاف المسؤولان، اللذان تحدثا بشرط عدم الكشف عن هويتهما، أن ضربة القضاء على أيمن الظواهري وقعت فى كابول يوم الأحد. ولم يذكرا تفاصيل عن الهدف أو ما إذا كان هناك ضحايا.