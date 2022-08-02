عاجل.. بايدن يكشف تفاصيل مقتل أيمن الظواهرى (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وقال، خلال كلمة له منذ قليل، إن زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري قتل في أفغانستان، لافتا إلى أن الظواهرى شارك في عملية تدمير برج التجارة العالمى الشهيرة والمعروفة بـ أحداث 11 سبتمبر عام 2001.

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