نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “استمارة التقديم” موقع وزارة الداخلية كلية الشرطة شروط ونصائح سحب الملفات moi.gov.eg في المقال التالي

عمر شويل - جدة نستعرض معكم موقع وزارة الداخلية كلية الشرطة، حيث زاد البحث منذ أيام من قبل الطلاب والطالبات في جميع أنحاء مصر عن تفاصيل التقديم بكلية الشرطة المصرية وهذا عبر موقع اكاديمية الشرطة في بوابة وزارة الداخلية الإلكترونية عبر الإنترنت من طلاب الثانوية العامة والثانوية الازهرية والمقدمين على فرع الضباط المتخصصين، حيث تم فتح باب التقديم الالكتروني منذ ساعات لتحديد موعد التوجه لمقر الأكاديمية وسحب الملفات لعمل كافة الاختبارت الخاصة بالقبول، وسنتعرف على رابط الدخول وملئ استمارة تقديم لكلية الشرطة، وهل تحتاج إلى واسطة؟، تابعوا معنا.

وزارة الداخلية

وقد قام السيد رئيس أكاديمية الشرطة المصرية بالإعلان عن كافة تفاصيل القبول والتقديم للدفعة الجديدة للعام الدراسي 2022/2023، وهذا في المؤتمر الصحفي الخاص بوزارة الداخلية الذي يتم عقده كل عام، وهذا للإعلان عن قائمة الشروط وتنسيق الالتحاق بالكلية، وكذلك طريقة التقديم، وهذا ما تم منذ فترة حوالي أسبوع من وقت كتابة المقال.

دفعة كلية الشرطة 2023

حيث إن الدفعة الخاص بهذا العام، ستقبل 3 فئات من المتقدمين فقط لا غير للالتحاق بها، وهي:

خريجي الثانوية العامة وما يعادلها من الشهادات (طلاب المعادلة).

اصحاب شهادات الثانوية الأزهرية.

المتخرجين حديثا من أصحاب شهادات البكالوريوس والليسانس في الجامعات الحكومية والخاصة (ضباط متخصصين).

مع العلم أن الشهادات يجب أن تكون صادرة في سنة 2021 أو 2022، وليس قبل ذلك.

تنسيق كلية الشرطة 2022

ونتعرف معكم على تنسيق كلية الشرطة الذي تم الإعلان عنه في ساعة المؤتمر المذكور، حيث يجب عليك أن تتأكد أن المعدل (النسبة المئوية) لا يقل عن الحد الأدني للقبول في كلية الشرطة، وهو كما يأتي:

حاملي الثانوية العامة والأزهرية وشهادات المعادلة، لا يقل المجموعة عن 65 %.

شهادات ليسانس الحقوق، والبكالوريوس تربية رياضية، لا يقل التقدير عن مقبول.

المؤهلات الجامعية في التخصصات المطلوبة في قطاعات وزارة الداخلية، (هندسة، حاسبات، علوم، تجارة محاسبة، إلخ)، لا يقل تقدير الطالب عن جيد.

شروط الالتحاق بكلية الشرطة

وقد أعلنت وزارة الداخلية التي وزيرها السيد محمود توفيق، عن الشروط العامة للقبول بأكاديمية الشرطة المصرية، والتي ستستقبل طلبات التسجيل عبر موقع وزارة الداخلية هذا العام لأول مرة، والذي سنترك لكم رابط التقديم بالأسفل، ولكن تأكد من الشروط التالية:

أن تكون مصري الجنسية ومن والدين مصريين، وألا تكونوا حاصلين عليها بالتجنيس.

خلو السجل الخاص بالمتقدم وعائلته من أي قضايا مخلة بالشرف والأمانة.

لا يقل الطول عن 170 سم، ويتناسب الطول مع الوزن.

اجتياز اختبارت الاكاديمية، والتي سيتم تحديد موعدها لك في نتيجة ما بعد سحب الملفات.

القيام بقفزة الثقة في حمام سباحة من ارتفاع حوالي 7 متر بدون تردد، وذلك من أول مرة.

تقديم البيانات المبدأية عبر موقع وزارة الداخلية كما سيتم شرحه في موقع ثقفني، فتابعوا معنا.

ويشاع بين المواطنين أن القبول في الكلية يكون من خلال الواسطة والتوصيات، وهذا غير صحيح، وحسب تجارب الكثير من الأشخاص فإن الواسطة تأثيرها يكون في تسهيل بعض الاجراءات الخاصة بالقبول، ولكنها لا تضمن انضمام الطالب إلى الكلية في حالة اذا رسب في الاختبار البدني أو قفزة الثقة أو السمات، فلا تقلق عزيزي الطالب، وكن واثقا من نفسك، وننصحك بالاشتراك في نادي وإعداد نفسك لاختبارت الكلية قبل التوجه إليها.

موقع وزارة الداخلية كلية الشرطة

ويجب عليكم التوجه إلى الموقع الرسمي لوزارة الداخلية لتقديم البيانات المبدأية، وبعدها سيظهر لك موعد التوجه إلى فرع الكلية لسحب الملفات، وهذا عبر اتباع الخطوات التالية:

ادخل إلى موقع الوزارة عبر الرابط التالي moi.gov.eg ، وننصحك باستخدام جهاز كمبيوتر في هذه العملية.

، وننصحك باستخدام جهاز كمبيوتر في هذه العملية. ستجد الخدمات الإلكترونية، اضغط على الإلتحاق بأكاديمية الشرطة.

اضغط على أيقونة إنشاء حساب جديد.

ادخل اسم الرقم المتقدم كما هو في بطاقة الرقم القومي.

قم بملئ استمارة تسجيل مستخدم جديد.

بعدها سيتم ارسال رسالة التفعيل قم بعملها.

قم بتسجيل الدخول في حسابك، واضغط على الالتحاق بكلية الشرطة، وادخل بيانات الاستمارة.

ثم اطبع الاستمارة الخاصة بك، وستجد بها تاريخ التوجه لسحب الملفات.