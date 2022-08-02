عاجل.. خطاب مرتقب لـ بايدن حول عملية ناجحة فى أفغانستان

جدة - نرمين السيد - وكانت تصريحاته مقررة فى الساعة 1930 بتوقيت شرق الولايات المتحدة (2330 بتوقيت جرينتش)، وفقا للبيت الأبيض.

وقال مسؤول أمريكى كبير لوكالة "رويترز" إن الولايات المتحدة نفذت خلال عطلة نهاية الأسبوع عملية ناجحة ضد "هدف مهم للقاعدة" فى أفغانستان. وأضاف المسؤول أنه لم تقع إصابات بين المدنيين فى العملية.

نقلت شبكة "سى إن إن" فى نبأ عاجل لها، أن غارة أمريكية قتلت زعيم القاعدة أيمن الظواهرى نهاية الأسبوع الماضى فى أفغانستان.

وكشف مسؤولون أمريكيون مقتل زعيم تنظيم القاعدة بأفغانستان أيمن الظواهرى بغارة أمريكية، حسبما أفادت قناة "العربية- الحدث".

وأعلن مسؤول أمريكى رفيع فى وقت سابق اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة نفذت عملية "ناجحة" ضد "هدف هام لتنظيم القاعدة" فى أفغانستان.

كما قال المسؤول إنه "خلال نهاية الأسبوع، نفذت الولايات المتحدة وفى إطار مكافحة الارهاب عملية ضد هدف هام لتنظيم القاعدة فى أفغانستان".

فيما أشار إلى أن "العملية كانت ناجحة ولم يسجل وقوع إصابات بين المدنيين"، وفق وكالة "فرانس برس".

فى موازاة ذلك، قال مسؤولان أمريكيان لوكالة "رويترز" اليوم إن وكالة المخابرات المركزية شنت غارة بطائرة مُسيرة فى أفغانستان فى مطلع الأسبوع.

وأضاف المسؤولان، اللذان تحدثا بشرط عدم الكشف عن هويتهما، أن الضربة وقعت فى كابول يوم الأحد. ولم يذكرا تفاصيل عن الهدف أو ما إذا كان هناك ضحايا.