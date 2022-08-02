الرئيس التونسى يطلع على نتائج جرد القروض والهبات المسندة لبلاده

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس التونسى مع رئيسة الحكومة، والذى تناول عددًا من المحاور تتعلق بالعمل الحكومى فى الفترة الأخيرة.
وذكرت رئاسة الجمهورية التونسية - فى بيان اليوم الاثنين - أن اللقاء تطرق إلى الإخلالات التى تسببت فى تحمل ميزانية الدولة التونسية لفوائد وخسائر صرف دون موجب.
وشدد الرئيس التونسى على أن هذه الأوضاع لا يمكن أن تستمر، مؤكدًا ضرورة وضع حد لها وتحميل كل من تسبب فى ذلك، لأن الشعب فى النهاية هو الذى يدفع الثمن دون أن يستفيد من هذه الأموال الطائلة.
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