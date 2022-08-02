الرئيس التونسى يطلع على نتائج جرد القروض والهبات المسندة لبلاده

جدة - نرمين السيد - بحث الرئيس التونسى قيس سعيد مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن تقريرًا أعدته وزارة المالية حول نتائج مهمة جرد وضبط القروض والهبات المسندة لفائدة الدولة التونسية والمؤسسات العمومية خلال السنوات العشر الأخيرة.





جاء ذلك خلال لقاء الرئيس التونسى مع رئيسة الحكومة، والذى تناول عددًا من المحاور تتعلق بالعمل الحكومى فى الفترة الأخيرة.

وذكرت رئاسة الجمهورية التونسية - فى بيان اليوم الاثنين - أن اللقاء تطرق إلى الإخلالات التى تسببت فى تحمل ميزانية الدولة التونسية لفوائد وخسائر صرف دون موجب.

وشدد الرئيس التونسى على أن هذه الأوضاع لا يمكن أن تستمر، مؤكدًا ضرورة وضع حد لها وتحميل كل من تسبب فى ذلك، لأن الشعب فى النهاية هو الذى يدفع الثمن دون أن يستفيد من هذه الأموال الطائلة.