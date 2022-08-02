حظر تجول بعد عمليات سرقة خلال فيضانات كنتاكى الأمريكية

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت شبكة "سكاى نيوز"، قال حاكم ولاية كنتاكى، آندى بشير، إن مئات الأشخاص ما زالوا فى عداد المفقودين، وإن عدد القتلى الذى وصل إلى 30 يتوقع أن يشهد ارتفاعا، مشيرا إلى أنه تم انتشال جثث لم تكن جزءا من الحصيلة الرسمية السابقة للوفيات.

وظل أكثر من 12 ألف شخص دون كهرباء، العديد منهم بسبب تدمير منازلهم وأعمالهم أو عدم صلاحيتها للسكن. وأصبحت الملاجئ تأوى ما لا يقل عن 300 شخص، حسب ما ذكرت وكالة أسوشييتد برس.

واندلعت الفيضانات الأسبوع الماضى، عندما سقط ما بين 20-27 سنتيمتر من الأمطار فى 48 ساعة فقط، فى أجزاء من شرق كنتاكى وجنوب غرب وغرب فرجينيا.

كما سقط ما يصل إلى 10.2 سنتيمترات أخرى من الأمطار، الأحد، وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من أن الأمطار والعواصف الرعدية قد تؤدى إلى مزيد من السيول، حتى صباح الثلاثاء.

وفى غضون ذلك، تم إعلان حظر التجول ليلا، ردا على تقارير عن أعمال نهب فى اثنين من المجتمعات المتضررة (مقاطعة بريثيت ومدينة هندمان القريبة فى مقاطعة نوت).

وأعلن قاضى مقاطعة بريثيت التنفيذى، جيف نوبل، حظر تجول على مستوى المقاطعة من الساعة 10 مساء حتى الساعة 6 صباحا، وفق ما ذكر المدعى العام للمقاطعة، بريندون ميلر، مساء الأحد، فى منشور على فيسبوك.

وستكون الاستثناءات الوحيدة لمركبات الطوارئ والمسعفين والمسافرين فى مهام عمل.

وجاء فى المنشور: "أكره أن أضطر إلى فرض حظر تجول، لكن النهب لن يتم التسامح معه على الإطلاق. لقد خسر أصدقاؤنا وجيراننا الكثير. لا يمكننا أن نقف مكتوفى الأيدى ونسمح لهم بفقدان ما تبقى لديهم".

كما أعلنت رئيسة بلدية هندمان، تريسى نايس، عن حظر تجول ليل الأحد، من غروب الشمس إلى شروقها، بسبب "النهب المفرط"، حسب ما ذكرت قناة تلفزيونية.

وأوضح المسؤولون أن حظر التجول فى المنطقتين سيظل سارى المفعول "حتى إشعار آخر".

من جانبه، أعلن الرئيس جو بايدن الأسبوع الماضى المنطقة "منطقة كوارث"، مما يعنى توجيه أموال الإغاثة إلى المقاطعات التى غمرتها الفيضانات.