عاجل.. غارة أمريكية تقتل زعيم القاعدة أيمن الظواهرى فى أفغانستان

جدة - نرمين السيد - وكشف مسؤولون أمريكيون مقتل زعيم تنظيم القاعدة بأفغانستان أيمن الظواهرى بغارة أمريكية، حسبما أفادت قناة "العربية- الحدث".

وأعلن مسؤول أمريكى رفيع فى وقت سابق اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة نفذت عملية "ناجحة" ضد "هدف هام لتنظيم القاعدة" فى أفغانستان.

كما قال المسؤول إنه "خلال نهاية الأسبوع، نفذت الولايات المتحدة وفى إطار مكافحة الارهاب عملية ضد هدف هام لتنظيم القاعدة فى أفغانستان".

فيما أشار إلى أن "العملية كانت ناجحة ولم يسجل وقوع إصابات بين المدنيين"، وفق وكالة "فرانس برس".

فى موازاة ذلك، قال مسؤولان أمريكيان لوكالة "رويترز" اليوم إن وكالة المخابرات المركزية شنت غارة بطائرة مُسيرة فى أفغانستان فى مطلع الأسبوع.

وأضاف المسؤولان، اللذان تحدثا بشرط عدم الكشف عن هويتهما، أن الضربة وقعت فى كابول يوم الأحد. ولم يذكرا تفاصيل عن الهدف أو ما إذا كان هناك ضحايا.