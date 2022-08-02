العالم اليوم - مسؤول أميركي يتحدث عن ملابسات مقتل أيمن الظواهري

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 2 أغسطس 2022 12:21 صباحاً - نقلت شبكة "فوكس نيوز"عن مسؤول أميركي وصفته بالكبير، في وقت مبكر من يوم الثلاثاء، ملابسات مقتل زعيم تنظيم القاعدة، أيمن الظواهري، الذي لقي حتفه في غارة بأفغانستان، نهاية الأسبوع الماضي.

وبحسب المسؤول الذي لم يجر ذكره، فإن العملية جرى تنفيذها بطائرة مسيرة، قائلا إنها لم تسفر عن وقوع ضحايا من المدنيين.

وأضاف أن زعيم تنظيم القاعدة لقي حتفه في عمليات من تخطيط وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية "سي آي إي".

ووصف المسؤول العملية بالناجحة، فيما يرتقب أن يلقي الرئيس الأميركي، جو بايدن، كلمة بشأن مقتل الظواهري في وقت لاحق.

وكان الظواهري أكبر المطلوبين لدى الولايات المتحدة، نظرا لدوره في تنظيم القاعدة المسؤول عن هجمات الحادي عشر من سبتمبر في نيويورك سنة 2001.

وتولى الظواهري قيادة تنظيم القاعدة بعد مقتل مؤسسه، أسامة بن لادن، في عملية جرت بباكستان، في مايو 2011.