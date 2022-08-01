نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الدكتور طارق شوقي ينفي تسريب النتائج ومؤشرات نتيجة الثانوية العامة لعام 2022 وتنسيق الجامعات في المقال التالي

عمر شويل - جدة يتساءل العديد من الطلاب عن نتيجة الثانوية العامة وعن تنسيق الجامعات لعام 2022 لأن تلك المرحلة من أهم المراحل الدراسية التي يمر بها الطالب، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم بأن النتيجة سوف تظهر في نهاية الأسبوع الساري ويعرض كل ما هو جديد على موقع الوزارة الرسمي لكي يتابع جميع الطلاب تلك الأخبار التي تهم مستقبلهم وبعدهم عن الشائعات مجهولة المصدر التي تنشر على جميع مواقع التواصل الاجتماعي.

نتائج الصف الثالث الثانوي لعام 2022

نفى وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي عن ما تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي وأن النتيجة ليست يوم الثلاثاء القادم، مشددًا بأن يجب على الطلاب الالتزام بما قاله الدكتور طارق شوقي في السابق.

نتيجة الثانوية العامة لعام 2022

قام وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بنفي وتكذيب جميع الأخبار التي تنشر بشأن مؤشرات نتيجة الثانوية العامة وتنسيق الجامعات لعام 2022 وأعلن بأنها تكون غير رسمية، أعلنت الوزارة بأنها لم تعلن عن أي تفاصيل حتى الآن وأن كل تلك الأخبار شائعات وتوقعات ويعتبر كل ذلك مجرد كذب ولعب بالعقول وليس غير ذلك، كما نفت وزارة التربية والتعليم جميع ما ينشر على مجموعات الغش التي تساعد على رفع درجات الطلاب في الكنترولات قبل الإعلان عن النتيجة الخاصة بالثانوية العامة لعام 2022، وكل ذلك يتم لكي يجعلوا جميع الطلاب يدفعون المال رغم أن تلك الأخبار عبارة عن أكاذيب وخدع للطلاب وليس أكثر.

كما قال أيضا وزير التربية والتعليم بأن تصحيح أوراق امتحانات الثانوية العامة لعام 2022 يتم الآن بشكل إلكتروني أمن بالكامل ولا مجال لكي يتم اختراق عملية التصحيح ورفع الدرجات في الكنترول.

تسريب نتائج الصف الثالث الثانوي لعام 2022 من الكنترولات قبل اعتمادها مباشرة

قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتنبيه على المصححين الذين يصححون ورق امتحانات الطلاب الذين هم في مرحلة الثانوية العامة، وتوصيهم الوزارة بالحفاظ على السرية التامة عند وضع الدرجات لحين الإعلان عن النتيجة في 2022، وسوف يتم الإعلان عن النتيجة على موقع الوزارة الرسمي.

كما أيضًا أكدت وزارة التربية والتعليم على رئيس الكنترول بأن لا يقول النتيجة لأي شخص إلا بعد اعتمادها والإعلان عنها رسميًا من قبل الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم حاليًا، ولا تتوفر أي فرصة الآن لتسريب النتيجة أو اختراق الكنترول.