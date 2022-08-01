واشنطن: موعد زيارة بيلوسى لتايوان لم يحدد بعد

جدة - نرمين السيد - أفادت قناة العربية، مساء اليوم الاثنين، أن إعلام تايوانى رسمى كشف موعد زيارة رئيسة النواب الأمريكى نانسى بيلوسى للجزيرة، بينما الولايات المتحدة الأمريكية تقول إنه غير محدد بعد.





وأعلن مجلس الأمن القومى الأمريكى، مساء اليوم الاثنين، أن الصين تتحرك عسكريا للرد على زيارة بيلوسى، موضحا أن بكين تصعد تهديداتها على عكس موقفنا.

وقال مجلس الأمن القومى الأمريكى "نتوقع من بكين أن تستخدم لغة استفزازية بسبب غياب الشفافية".

وأوضح المجلس الأمريكى أنه لا تغيير فى سياسة واشنطن تجاه تايوان.

وأكد المجلس الأمريكى، أن نانسى بيلوسى رئيسة مجلس النواب الأمريكى هى وحدها من تقرر زيارة تايوان من عدمها، موضحا أن بيلوسى لم تؤكد حتى الآن خطط سفرها لتايوان.

وحذرت الصين من أن زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكى نانسى بيلوسى، إلى تايوان ستكون لها عواقب وخيمة، وأن بكين ستتخذ إجراءات مضادة قوية بشأن ذلك.

وقال تشاو لى جيان المتحدث باسم وزير الخارجية الصينى -فى مؤتمر صحفى أوردته هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه" اليوم الاثنين- إن مكانة بيلوسى تجعل من زيارتها المحتملة إلى تايوان أمرا حساسا للغاية، وإن مثل تلك الزيارة فى أى شكل ووقت من شأنها أن تؤدى إلى أثر سياسى فظيع.