أمريكا تعلن حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا بقيمة 550 مليون دولار

جدة - نرمين السيد - وذكرت قناة "سى إن إن" الإخبارية الأمريكية، اليوم الإثنين، أن هذه المساعدات الأمريكية الجديدة لكييف تشمل كمية من الطلقات النارية وكميات أخرى غير معلنة من الذخيرة الإضافية لأنظمة الصواريخ عالية الحركة.

يُشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت قد أعلنت عددًا من حزم المساعدات الأمنية لأوكرانيا خلال الأشهر الماضية، منذ اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية فى فبراير 2022.