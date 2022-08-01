استمرار تسجيل الإصابات والوفيات بفيروس كورونا فى أنحاء العالم

جدة - نرمين السيد - ففى إيطاليا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 18 ألفا و813 إصابة جديدة، و121 حالة وفاة؛ ليرتفع العدد الإجمالى للإصابات المؤكدة منذ بداية الجائحة إلى 21 مليونا و59 ألفا و545 حالة، وترتفع حصيلة الوفيات إلى 172 ألفا و207 حالات.

وفى فرنسا، سجلت السلطات الصحية 7 آلاف و249 إصابة جديدة، و121 حالة وفاة؛ ليصل العدد الإجمالى للإصابات المؤكدة منذ بداية الجائحة إلى 33 مليونا و866 ألفا و824 حالة، وترتفع حصيلة الوفيات إلى 152 ألفا و179 حالة.

وفى تشيلى، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 6 آلاف و502 إصابة جديدة، و45 حالة وفاة؛ ليرتفع العدد الإجمالى للإصابات المؤكدة منذ بداية الجائحة إلى 4 ملايين و48 ألفا و48 حالة، وترتفع حصيلة الوفيات إلى 59 ألفا و577 حالة.

وفى صربيا، سجلت السلطات الصحية 5 آلاف و991 إصابة جديدة، و6 حالات وفاة؛ ليصل العدد الإجمالى للإصابات المؤكدة منذ بداية الجائحة إلى مليونين و129 ألفا و16 حالة، وترتفع حصيلة الوفيات إلى 16 ألفا و286 حالة.

وفى رومانيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 5 آلاف و202 إصابة جديدة، و12 حالة وفاة؛ ليرتفع بذلك إجمالى الإصابات بالفيروس التاجى إلى 3 ملايين و68 ألفا و849 حالة، فيما بلغت حصيلة الوفيات 66 ألفا و11 حالة.

وفى هونج كونج، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 4 آلاف و254 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و6 حالات وفاة؛ ليرتفع بذلك إجمالى الإصابات إلى مليون و258 ألفا و248 حالة، والوفيات إلى 9 آلاف و509 حالات.

وفى الفلبين، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 3 آلاف و553 إصابة جديدة، و10 حالات وفاة جديدة؛ ليصل بذلك إجمالى الإصابات إلى 3 ملايين و780 ألفا و178 حالة، والوفيات إلى 60 ألفا و737 حالة.

وفى ماليزيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 3 آلاف و213 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و8 حالات وفاة جديدة؛ ليرتفع بذلك إجمالى الإصابات إلى 4 ملايين و683 ألفا و266 حالة، والوفيات إلى 35 ألفا و977 حالة.

وفى الدنمارك، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 3 آلاف و6 إصابات جديدة، و32 حالة وفاة جديدة؛ ليصل بذلك إجمالى الإصابات إلى 3 ملايين و62 ألفا و990 حالة، والوفيات إلى 6 آلاف و671 حالة.

وفى فيتنام، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1377 إصابة جديدة، دون تسجيل حالات وفاة جديدة؛ ليرتفع بذلك إجمالى الإصابات إلى 10 ملايين و781 ألفا و9 إصابات، فيما استقر إجمالى الوفيات عند 43 ألفا و93 حالة.

وفى البرتغال، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1093 إصابة جديدة، و6 حالات وفاة؛ ليبلغ العدد الإجمالى للإصابات المؤكدة منذ بداية الجائحة 5 ملايين و345 ألفا و143 حالة، وترتفع حصيلة الوفيات إلى 24 ألفا و623 حالة.

وفى بنجلاديش، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 349 إصابة جديدة، دون تسجيل حالات وفاة جديدة؛ ليرتفع بذلك إجمالى الإصابات إلى مليونين و5 آلاف و606 حالات، فيما استقر إجمالى الوفيات عند 29 ألفا و292 حالة.

وفى كوبا، سجلت السلطات الصحية 107 إصابات جديدة؛ ليرتفع العدد الإجمالى للإصابات المؤكدة منذ بداية الجائحة إلى مليون و108 آلاف و201 حالة، ولم تسجل البلاد أى حالة وفاة جديدة؛ لتظل حصيلة الوفيات ثابتة عند 8 آلاف و529 حالة.

وفى كرواتيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 48 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و13 حالة وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالى الإصابات إلى مليون و186 ألفا و787 حالة، والوفيات إلى 16 ألفا و326 حالة.