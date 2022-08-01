فرار نزيل من مركز إصلاح بالاردن

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الاثنين 1 أغسطس 2022 11:04 مساءً - دوت الخليج :- قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنه جرى تشكيل لجنة بحث وتحقيق في حادثة فرار نزيل في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل مساء الأحد.

‏وأضاف الناطق الإعلامي أنه ‏ولدى إجراء التفقد المسائي لنزلاء أحد المراكز لم يُعثر على ذلك النزيل داخل المركز حيث جرى على الفور فتح تحقيق للبحث عن هذا النزيل وإجراء التحقيق في كيفية فراره من داخل المركز.