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عمر شويل - جدة راتب الضمان المطور 1444 والحد الأقصى للزيادة .. اتجه الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية إلى البحث عن كم الراتب المخصص للضمان المطور وذلك كحد أقصى بعد الزيادة الأخيرة التي أضافها الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود خادم الحرمين الشريفين من أجل معرفة وقياس كلًُا منهم مبلغ الدعم المقدم من الضمان وفق وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية كأحد برامج وأنواع الدعم التي تقدم من قبل الحكومة.

راتب الضمان المطور 1444 والحد الأقصى للزيادة

وقد صرح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أنه سيتم زيادة الضمان الاجتماعي المطور وحساب المواطن وهي زيادات مستحقة بقيمة 2 مليار دولار من أجل المساعدة في تخفيف غلاء المعيشة ومواجهة زيادات الأسعار.

رواتب الحد الأقصى للضمان الاجتماعي المطور إذا كنت تتساءل عن رواتب الضمان الاجتماعي المطور للحد الأقصى فالفرد الذي عمره تعدي 30 عام يحصل على 1100 ريال سعودي وبالنسبة للأسرة المكونة من فردين 2750 ريال لهم. وكذلك الأسرة المكونة من ثلاثة أفراد 3240 ريال سعودي . أما المكونة من أربعة أفراد 3710 ريال سعودي . ومن أسرته تحتوي على خمسة أفراد يحصلون على 4280 ريال سعودي.

بشرط أن تنطبق عليهم جميعًا الشروط التي يجب توافرها من أجل التسجيل في برامج الضمان الاجتماعي المطور.

خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

وبالنسبة للخطوات الواجب اتباعها من أجل التقدم بطلب للتسجيل في الضمان الاجتماعي المطور فكل ما عليك فعله هو الإمساك بهاتفك الجوال :-

والدخول على الإنترنت لموقع وزارة الموارد البشرية وكذلك التنمية الاجتماعية.

وبعدها تقوم بتسجيل دخولك إلى الموقع بكتابة الاسم الخاص بالمستخدم وكلمة السر المخصصة في الخانات التي أمامك.

وبعد دخولك مباشرة ستجد أمامك بعض الخدمات اختر منها الضمان الاجتماعي المطور.

وبعد سجل في الضمان الاجتماعي المطور ستظهر لك نافذة قم بتسجيل كافة البيانات المطلوبة منك فيها .

وبعدها انهي التسجيل عن طريق حفظ وإتمام التسجيل وبعدها سيتم مراجعة بياناتك والتواصل معك من قبل مسؤولي الوزارة.

فإذا كنت ترغب في معرفة نسبة زيادة ضمانك الاجتماعي المطور أو المبلغ المصروف لأسرتك كل ما عليك فعله هو اتباع الخطوات اللازمة للاستعلام عن الزيادة الجديدة