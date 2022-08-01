نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط الاستعلام عن نتائج قبول كلية الملك فهد الأمنية 1444 في المقال التالي
رابط الاستعلام عن نتائج قبول كلية الملك فهد الأمنية 1444 إذا كان أحد الأشخاص مهتمًا ببرنامج كلية الملك فهد الأمنية ويريد التقدم لهذه الكلية. لذلك هناك عدة طرق يمكن من خلالها لمقدم الطلب معرفة نتائج القبول الأولية مثل زيارة الموقع الرسمي، كلية الملك فهد الأمنية (KFSC) هي إحدى الكليات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية السعودية. تهدف الكلية إلى تثقيف الطلاب ورفع مستواهم الأمني والفكري للحفاظ على الأمن والسلام ومقرها الرئيسي بالعاصمة الرياض.
رابط الاستعلام عن نتائج قبول كلية الملك فهد الأمنية
إذا كنت تتقدم إلى كلية الملك فهد الأمنية 1444 ، فيمكنك الاستفسار عن نتائج طلبك باتباع الخطوات التالية:
- قم اولا بدخول منصة أبشر للتجنيد
- انتقل إلى إشعار الخاص بالتوظيف وذلك على منصة التوظيف أبشر.
- قم بعدها باضافة البيانات المطلوبة: وهي الاسم والنوع ورقم هوية الشخص وتاريخ الميلاد الخاص بالشخص
- ثم انقر على أيقونة العرض.
- سيتم بعد ذلك عرض نتيجة الطلب على أنها إما مقبولة أو مرفوضة.
- إذا كان المتقدم مرشحًا ، فيجب طباعة النتيجة
شروط القبول في كلية الملك فهد الأمنية 1444
كلية الملك فهد الأمنية 1444 نتيجة القبول حيث ستتم مقابلة المتقدمين شخصيًا من قبل لجنة القبول، والتي ستتخذ قرارها النهائي بناءً على عدد من العوامل، بما في ذلك إنجازاتك السابقة وملفك الأكاديمي ومستوى إجادتك للغة الإنجليزية ودوافعك للحصول على شهادة في الدراسات الأمنية.
- أن يكون المتقدم من مواطني المملكة العربية السعودية ، باستثناء من نشأ مع والدهم خارج المملكة لخدمة الوطن.
خلو السجل الجنائي للطالب من مسائل الشرف والنزاهة.
- يتمتع الشخص اذي يتقدم بسمعة جيدة.
- عدم فصل المتقدم من أي جامعة حكومية أخرى في المملكة العربية السعودية.
- يجب أن يتراوح سن الشخص المتقدم بين سن 17 و 22 عامًا.
- أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.
- اجتياز المتقدم للفحوصات الطبية والاختبارات اللازمة للقبول.
- أن يقوم بإجراء مقابلة شخصية كم يتم عمل اختبارات في اللياقة البدنية.
الحصول على النسبة المطلوبة في اختبارات القدرات والتحصيل من المركز الوطني للقياس.
يجب ألا يكون المرشح متزوجًا من أجنبي.
اقرأ واتبع جميع شروط وأحكام الكلية.
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