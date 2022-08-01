نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعديل مكافأة نهاية الخدمة 1444 وآلية حسابها في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعديل مكافأة نهاية الخدمة 1444 .. أعلنت الحكومة بالمملكة العربية السعودية عن طريق مجلس الوزراء أنها تستهدف الكوادر البشرية المتطورة في الجامعات من أجل حفظ حقوقهم بعد انتهاء الخدمة وسنتعرف على التعديلات الجديدة كمكافئة نهاية الخدمة لموظفي التعليم العالي وسنشرح لك الآلية والطريقة المناسبة لاحتساب مكافأة نهاية الخدمة.

وقد أعلن مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية التي يرأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز تعديل الفقرة الأولى من بند الخدمة المدنية ليصبح بعد التعديل أنه سيتم صرف مكافأة نهاية الخدمة لمن ينطبق عليهم شرط أكمال في خدمته 20 سنة في التعليم العالي في أي من الوظائف التالية كأستاذ أو أستاذ مشارك وأستاذ مساعد وكذلك المحاضر عن كل سنة وتعادل راتب الرتبة والدرجة اللتان يشغلانهما عند انتهاء خدمته.

تعديل مكافأة نهاية الخدمة 1444

ذلك القرار الذي بين حرص المملكة العربية السعودية بقيادتها بالكوادر البشرية في الجامعات والتعليم العالي بالسعودية.

وقد تم استثناء بعض الحالات حسب قرار إكمال المدة لأعضاء الهيئة التدريسية بالجامعات وهي كالآتي.

صدور أمر ملكي أو قراراً بمجلس الوزراء بالتعيين في وظيفة أخرى.

وبلوغ العمر الخاص بالتقاعد.

أو إلغاء الوظيفة أو حالات العجز الصحي.

ويكون وقتها استحق المكافأة من تاريخ تحقق الحالة وتصرف من الجهة والتي انتهت فيها خدمة عضو هيئة التدريس.

ومن أجل حساب مكافأة نهاية الخدمة في المملكة العربية السعودية فتعتبر نهاية الخدمة كمكافأة من الحقوق العمالية.

وعلى صاحب العمل فهذا في حالة انتهاء العقد الخاص بالعمل وقد أوجب المشرع السعودي على أصحاب العامل دفعها من العاملين عند انتهاء عقد العمل سواء كان عقد العمل محدد المدة أو حتى غير محددة.

وقد يسرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال موقع الحاسبة ومعرفة مواعيد الاستحقاقات للمكافأة وطريقة حسابها وفق قانون العمل ونظامه ويمكن القيام بالحساب من خلال الخطوات الآتية: –