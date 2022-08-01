نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فتح باب القبول والتسجيل في سابك 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة فتح باب القبول والتسجيل في سابك 1444 .. تتيح شركة سابك العديد من البرنامج التدريبية أمام الخريجين الجدد دوريًا كل عام بعد انتهاء العام الدراسي وذلك بمختلف المجالات الوظيفية من أجل تمهيد وتطوير وتأهيل الشباب في مختلفة المجالات وإشباعهم بالخبرات والكورسات التدريبية الدائمة لفتح الباب أمامهم من أجل دخول سوق العمل وتعد شركة سابك أشهر شركات المملكة العربية السعودية للصناعات الأساسية وأكبر شركة صناعية للبتروكيماويات في دول العالم تأسست في 1976 م وتوجد في مدينة الرياض وتمتلك شركة أرامكوا ما يقرب من 70 % من أسهر سابك والباقي متداولين في البورصة السعودية وكذلك تدير الصناعة في أكثر من 50 بلد ويعمل بها ما يقرب من 30 ألف شخص حول العالم.

فتح باب القبول والتسجيل في سابك 1444

وقد أعلنت الشركة السعودية سابك عن فتح باب الفرص التدريبية والوظيفية أمام الطلاب والخريجين للعام 1444 .

وتمنحهم الكثير من المزايا أهمها تدريب الموظفين وخريجي المرحلة الثانوية وتصميم برنامج خاص بالوظائف المتاحة لديها .

وكذلك تدريبات تقنية ونظرية باللغة الإنجليزية فقط إذا أراد الشخص التوظيف أو التدريب من البرامج عليه التسجيل فقط .

عن طريق الإنترنت . .

وبالنسبة للشروط الواجب توافرها في الشخص قبل التسجيل في برامج سابك هو

أن يكون الشخص المتقدم جنسيته سعودي .

وكذلك أن يجتاز الشهادة الثانوية ويجتاز الكشف الطبي الموقع عليه وكذلك ينجح في المقابلة الشخصية.

ويجتاز الاختبار الموضوع لتحديد المستوى وألا يصل سنه 24 عام.

والأولوية تكون لمن هم حديثي التخرج

وعن الطريقة الصحيحة من أجل التسجيل في الفرص الوظيفية والتدريبية بشركة سابك بعد فتح القبول وإمكانية التسجيل هو:

الدخول على الموقع الرسمي الخاص بشركة سابك والضغط على الوظائف أو انضم من القائمة الرئيسية. وبعدها تسجيل الدخول بتسجيل الاسم الأول . وبعدها تسجيل الاسم الأخير ورقم الهاتف . واسم الشركة والبريد الإلكتروني. وتأكيده وتحديد كلمة المرور وتأكيدها. والضغط على موافق لسياسة الخصوصية في سابك وبالنهاية حفظ وتسجيل الطلب.

وإذا أردت التواصل والاستفسار والاستعلام عن طلبك فيما بعد أو الاستعلام عن المميزات وكذلك أماكن التوظيف والتدريب يمكنك التواصل مع الشركة عن طريق الرابط الرسمي الخاص بها على الإنترنت وإرفاق المستندات الخاصة بالطلب والاستفسار الشخصي أو الأوراق المطلوبة.