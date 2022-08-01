نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شغال.. رابط نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2022 الدور الاول عبر موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي لكل المحافظات في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2022، يتزايد البحث من قبل الطلاب حول رابط نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2022 التي يفصلنا عن ظهورها أيام قليلة جدا تكاد أن تكون ساعات، فوفقا للتصريحات المتداولة فأن نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2022 سيتم الإعلان عنها في نهاية الأسبوع الجاري وذلك بعدما تم الانتهاء نهائيا من أعمال التصحيح ورصد الدرجات داخل كافة الكنترولات، ليتمكن كل الطلبة من الحصول على نتائجهم ومجموعهم الذي يتوقف عليه الخطوة التالية، وسنوضح لكم طريقة الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة بالاسم ورقم الجلوس 2022 من خلال السطور القادمة.

رابط نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2022

ومن المقرر أن يتم تفعيل رابط نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2022 قريبا حتى يتم رفع النتيجة من خلاله بعد أن يقوم السيد الوزير الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم باعتمادها خلال الساعات القادمة، وخلال الدقائق الماضية كشف مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه تم الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات الخاصة بنتيجة الثانوية العامة في جميع مراكز التصحيح، كما تم الانتهاء من مراجعة تصحيح أوراق الطلاب الراسبين وتطبيق قواعد الرأفة القانونية المقررة عليهم، كذلك فقد تم اعداد كشف رسمي به اسماء اوائل نتيجة الثانوية العامة 2022 في كل الشعب “علمي علوم، ادبي، علمي رياضة”، وسط توقعات بأن يتم اعتماد النتيجة صباح يوم الاربعاء بعد رضها على الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واليكم خطوات الحصول على نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2022 فور اعلانها، فقط اتبع ما يلي:

قم بزيارة موقع وزارة التربية والتعليم.

قم بالدخول على قسم نتيجة الثانوية العامة 2022.

قم بادخال رقم الجلوس الخاص بالطالب بشكل صحيح وسليم.

الآن اضغط على كلمة “النتيجة”.

ستظهر لك درجاتك بالتفصيل في كل المواد الدراسية، وكذلك مجموعك الكلي.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2022

ويعيش الطلاب وأولياء أمورهم خلال تلك الفترة حالة من القلق والتوتر في انتظار الاعلان عن نتيجة الثانوية العامة الدور الاول 2022، باعتبارها من أهم الشهادات التي تحدد مستقبل الطالب، علما بأن متوسط المجاميع في نتيجة الثانوية العامة هذا العام ستكون بنفس متوسطات مجاميع نتيجة الثانوية العامة العام الماضي، كما تشير المؤشرات الأولية أن نسبة النجاح ستتخطى حاجز الـ70%، ويمكنك ترك بياناتك لنجلب لك النتيجة فور ظهورها.

نفى الدكتور طارق شوقي الأخبار التي تفيد بأن الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2022 سيكون بعد ساعات قليلة خلال تصريحات رسمية، حيث كشف سيادته أن كل ما يتم تداوله حول هذا الأمر عاري تماما من الصحة، حيث أن النتيجة سيتم اعتمادها خلال أواخر الأسبوع الجاري من خلال مؤتمر صحفي موسع سيعقد بمبنى الوزارة، على أن يتم الاتصال بالاوائل لتهنئتهم.

أكد السيد وزير التربية والتعليم عبر برنامج “على مسئوليتي” أن أعمال تصحيح أوراق امتحانات الثانوية العامة لم ينتهي حتى الآن، واصفا تلك العملية بالأمر الشاق والمتعب، حيث مازال يتم اضافة درجات الرأفة لكل طالب لم يتمكن في اجتياز بعض المواد لكي لا يعيد المادة، ولا توجد أي مؤشرات تفيد بنسبة النجاح، على أن تعلن نتيجة الثانوية العامة 2022 خلال تلك الأيام.