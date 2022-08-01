استعلم عن مقدار مستحقات الزكاة و الدخل إلكترونياً

استعلم عن مقدار مستحقات الزكاة و الدخل .. حساب مستحقات الزكاء وكذلك الدخل يشغل بال الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية فالجهة التي تتولى أمر الزكاء في المملكة هي الهيئة العامل للزكاة والدخل وكذلك كل الأمور الضريبية وهم من أهم الوزارات في المملكة لأنها تهتم بالزكاء التي تجب على الفرد بجانب الاستعلام عن الدخل والخصومات والضرائب على الرواتب أو الدخل فكل مواطن قادر ماديًا مفروض عليه الزكاة بواجب ديني وشرعي وتدفع بشكل إلكتروني للفقراء والمحتاجين ولتحديدها عليك بزيارة هيئة الزكاء للتعرف عليها وكذلك الاستعلام عن شهادة صحة الزكاة .

استعلم عن مقدار مستحقات الزكاة و الدخل

إذا كنت ترغب في معرفة قدر وقيمة مستحقات الزكاء على الدخل كل ما عليك فعله هو الدخول على شبكة الإنترنت .

وفتح الموقع الرسمي للهيئة العامة للزكاة والدخل بالمملكة العربية السعودية ثم تقوم بتسجيل الدخول للمنصة بالبيانات. واختيار الخدمات الإلكترونية من القائمة وبعدها ملء بياناتك الشخصية . والضغط على استعلام مستحقات الزكاء بعد كتابة رقم الهوية والوطنية والعام الهجري الحالي. واكتب رمز التحقيق المرئي والكودي الذي سيظهر لك واضغط إرسال ستقوم. بعدها المنصة بعرض كل استحقاقات الزكاء على الدخل لكل فرد

الاستعلام عن شهادة صحة الزكاة

ومن ضمن الخدمات الإلكترونية التي يقدمها موقع الهيئة العامة للزكاة والدخل هي الاستعلام عن صحة شهادة الزكاة ولمعرفة ذلك كل ما عليك فعله هو اتباع الخطوات التالية :-

الدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص بهيئة الزكاة .

وبعدها قم بتسجيل دخولك بالبيانات الخاصة بالاسم وكلمة المرور.

وبعدها اختار الخدمات الإلكترونية من القائمة الرئيسية واختيار خدمة التحقق من شهادة الزكاة.

وإدخال البيانات الشخصية كرقم الهوية الوطنية ورقم الشهادة التي تستعلم عنها وتدخل الرمز الكودي.

واضغط استعلام وبعدها ستقوم المنصة بالبحث والتحري بشأن الشهادة وإظهار أي معلومات تخصها أو تحديث.

رابط الاستعلام عن مستحقات الزكاة والدخل

وإذا كنت تبحث عن الرابط المخصص من أجل الاستعلام عن الزكاة ومستحقاتها فكل ما عليك فعله هو زيارة الموقع الرسمي الخاص بهيئة الزكاة السعودية