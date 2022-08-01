نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد العلاوة السنوية للمعلمين 1444 والاستعلام عنها في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد العلاوة السنوية للمعلمين 1444 نسمع كثيرًا عن العلاوات والزيادات الدورية في الراتب فهي مبلغ معين من المال يمنح للموظفين بشكل دوري من أجل مجهوداتهم خلال السنة الدراسية بالكامل وتصرف من قبل الخدمة المدنية والتي هي تكون ناتج لكل مجهود العام الدراسي وتمنح مرة في العام فيحرص المعلمين بالمملكة العربية السعودية وكذلك المعلمات على الاستفسار بشكل دائم عن تلك العلاوة وموعد صرفها وقيمتها كذلك.

موعد العلاوة السنوية للمعلمين 1444

والذي لا يعرفه الكثيرون أن هناك بعض التعديلات التي طرأت على موعد صرف العلاوة الدورية والسنوية من قبل وزارة الخدمة المدنية .

ويتم صرف العلاوة لعام 1444 مع الراتب الخاص بشهر يناير الحالي أي يوم 27 من شهر يناير وتصرف وفقًا لسلم جدول الرواتب الخاصة بنظام العلاوات.

شروط صرف العلاوة الدورية السنوية

شروط صرف العلاوة الدورية السنوية للمعلمين والمعلمات 2022 فيجب أن تنطبق عليهم من أجل الصرف من قبل التعليم السعودية .

فيجب أن يكون المعلم أو المعلمة قد أمضى 10 سنوات على الأقل في الخدمة ليتمكن من الصرف .

كما يجب أن يكون قد حضر المعلم كافة فترات التدريب في مدة خدمته ولم يتغيب.

وكذلك يجب صرف مكافأة نهاية خدمة المعلم إذا أتم خدمته بشكل سليم.

طريقة الاستعلام عن العلاوة السنوية

أما إذا كنت تتساءل عن الخطوات التي عليك القيام بها من أجل الاستعلام عن علاوتك الدورية فبكل سهولة قم عن طريق هاتفك الجوال.

قم بالدخول إلى موقع خدمات الحكومة الإلكترونية التي وفرته المملكة العربية السعودية أو نظام فارس .

وبعد سجل بيانات الدخول الخاصة بك وبياناتك الشخصية واضغط على كلمة رواتب وبدلات وبعدها اضغط على .

تعريف الراتب وقم بالضغط على أيقونة كشف العلاوة السنوية للعام الجاري.

حالات توقف صرف العلاوة السنوية

وإذا كنت تريد أن تعرف الحالات التي يتوقف صرف العلاوة السنوية للمعلمين والمعلمات فيها.