نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج المرشحين للقبول المبدئي بكلية الملك فهد الأمنية الدورة 66 لحملة شهادة الثانوية العامة في المقال التالي
نتائج المرشحين للقبول المبدئي بكلية الملك فهد الأمنية الدورة 66، تزايدت محركات البحث في الساعات القليلة الماضية من خلال إقبال العديد من المواطنين بالمملكة السعودية الذين سجلوا بكلية الملك فهد الأمنية لمعرفة نتائج القبول في الدورة الـ 66 للعام الدراسي 1444 الجديد، حيث أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي التابعة لوزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج المرشحين للقبول المبتدئين، والمتقدمين للالتحاق بدورة بكالوريوس العلوم الأمنية للدورة الـ 66 للعام الدراسي 1444 بكلية الملك فهد الأمنية، سوف نتعرف معًا على تفاصيل أكثر من خلال هذا المقال تابعونا.
نتائج المرشحين للقبول المبدئي بكلية الملك فهد الأمنية الدورة 66
العديد من المتقدمين للقبول بكليات الملك فهد الأمنية لعام 1444 تسألوا نحو طريقة الاستعلام عن نتائج القبول التي تم الإعلان عنها من قبل الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، حيث يتم الاستفسار عن نتائج القبول المبدئي لكليات الملك فهد الأمنية عن طريق اتباع الخطوات التالية:
- الانتقال المباشر إلى الموقع الإلكتروني الرسمي أبشر.
- ثم الانتقال إلى إشعار القبول على منصة التوظيف ابشر.
- مع كتابة البيانات اللازمة على الموقع، من رقم الهوية، وتاريخ الميلاد، وتحديد الجنس.
- والحالة الاجتماعية، ورقم هوية الأب، وتحديد رقم الوظيفة.
- ثم بعد ذلك الضغط على أيقونة العرض، وقد يتم قبول نتيجة الاستعلام، أو رفضها.
- ثم بعد ذلك يتم قبول النتيجة أن كان المتقدم مرشحًا للقبول.
إعلان نتائج المرشحين للقبول المبدئي في برنامج بكالوريوس العلوم الأمنية لحملة شهادة الثانوية العامة بكلية الملك فهد الأمنية للدورة الـ (66)، عبر الرابط: https://t.co/nkIBBsvwwO. pic.twitter.com/TXQ31snlVX
— كلية الملك فهد الأمنية (@KSA_KFSC)
إعلان نتائج المرشحين للقبول المبدئي في برنامج بكالوريوس العلوم الأمنية لحملة شهادة الثانوية العامة بكلية الملك فهد الأمنية للدورة الـ (66)، عبر الرابط: https://t.co/nkIBBsvwwO. pic.twitter.com/TXQ31snlVX— كلية الملك فهد الأمنية (@KSA_KFSC) August 1, 2022
شروط القبول في كلية الملك فهد الأمنية 1444
قامت الإدارة العامة للقبول المركزي التابعة لوزارة الداخلية للشؤون العسكرية بتحديد شروط من أجل التقديم، والتسجيل بكلية الملك فهد الأمنية، والشروط على النحو التالي:
- يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك منذ نشأته.
- كما يجب على المتقدم أن يكون حسن السير، والسلوك وغير محكوم عليه في جرائم مخلة بالشرف، أو الأمانة.
- أيضًا على المتقدم أن يكون لائقًا طبيًا، وسليمًا من الأمراض المعدية.
- وأن يتناسب طوله مع وزنه على حسب اللائحة الطبية، كما لا يقبل أي كشف طبي سوى ما يصدر من اللجنة الطبية.
- أن يكون حاصل على شهادة الثانوية العامة ويكون من خريجى الثانويه العامه للعام الدراسي الحالي، حيث لا يقبل خريجي العام السابق.
- أن لا يقل عمر المتقدم عن 17 عام، ولا يزيد عن 22 عام.
- أن يجتاز المتقدم اختبارات القدرات العامة، وأن يكون حاصل على درجة لا تقل عن 70%.
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