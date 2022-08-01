سلم رواتب الضمان الاجتماعي المطور 1444 عبر وزارة الموارد البشرية التسجيل في منصة الدعم والحماية الاجتماعية

سلم رواتب الضمان الاجتماعي المطور 1444، عندما يتم بدء إيداع الأجور التي يستحقها المستفيدين من الضمان الاجتماعي تعلن وزارة الموارد البشرية إلى ضرورة التذكرة لـ سلم رواتب الضمان الإجتماعي الجديد 1444، وبالأخص أن الشهر الحالي تم صرف الرواتب من دون زيادة، كما تمت بالشهر السابق ذي الحجة 1443، كما أن عند بداية يوم الاثنين بدأت أولى ساعات دفع الأجور المستحقة، وتم إرسالها إلى الحسابات المصرفية الخاصة بالمستفيدين سوف نتعرف معًا على تفاصيل أكثر من خلال هذا المقال.

سلم رواتب الضمان الاجتماعي المطور 1444

صرحت وزارة الموارد البشرية من خلال صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي تويتر عن سلم رواتب الضمان الاجتماعي الجديد لعام 1444 الذي تم تحديده بناءً على عدد من أفراد الأسرة الواحدة حيث أن قيمة الدخل للأسرة يجب ألا يتعدي قيمة الحد الأدنى للأجور، ويتضمن سلم رواتب الضمان الاجتماعي الجديد ما يلي:

أن يكون راتب الفرد الواحد بالضمان الاجتماعي يبلغ حوالي 1000 ريال سعودي.

أما بالنسبة للأسرة التي تتكون من شخصين فيبلغ الراتب نحو 2570 ريال سعودي.

الأسرة التي تتكون من ثلاثة أشخاص يبلغ راتبها نحو 3140 ريال سعودي.

أيضًا الأسرة التي تتكون من اربع اشخاص يبلغ راتبها نحو 3710 ريال سعودي.

الأسرة التي تتكون من خمس أشخاص يبلغ راتبها نحو 4280 ريال سعودي.

الأسرة التي تتكون من ستة أشخاص يبلغ راتبها حوالي 4840 ريال سعودي.

بينما الأسرة التي تتكون من سبعة أشخاص يبلغ راتبها حوالي 5420 ريال سعودي.

الأسرة التي تتكون من ثماني أشخاص يبلغ راتبها حوالي 6000 ريال سعودي.

الأسرة التي تتكون من تسعة أشخاص يبلغ راتبها حوالي 6560 ريال سعودي.

في حين الأسرة التي تتكون من 10 أشخاص يبلغ راتبها حوالي 7120 ريال سعودي.

الأسرة التي تتكون من 11 شخص يبلغ راتبها حوالي 7680 ريال سعودي.

الأسرة التي تتكون من 12 شخص يبلغ راتبها حوالي 8260 ريال سعودي.

بينما الأسرة التي تتكون من 13 شخص يبلغ راتبها حوالي 8820 ريال سعودي.

رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1444

تم الإعلان من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة السعودية عن رابط تسجيل خاص ببرنامج الضمان الاجتماعي، وأن الرابط ما زال مستمرًا لكافة الأشخاص المنطبق عليهم شروط التسجيل من خلال اتباع الخطوات التالية:

القيام بتسجيل الدخول عبر رابط التسجيل بمنصة “الدعم والحماية الاجتماعية” . ثم الضغط على أيقونة حساب جديد، وذلك للأشخاص الذين لا يوجد لديهم حساب مسبقًا. ثم يتم إدخال اسم المستفيد مع كلمة المرور، والضغط على تسجيل طلب جديد بالضمان الاجتماعي. تسجيل جميع البيانات اللازمة الخاصة بتقديم الطلب، والتسجيل. إدخال رمز التحقق المرئي الظاهر أمام المستخدم. ثم الضغط على التالي من أجل قبول الشروط، والأحكام أسفل الصفحة.

في الأخير يتم الضغط على حفظ البيانات، والاحتفاظ برقم الضمان الاجتماعي المرفق على هاتف المستخدم من أجل الاستعلام عن الأهلية.