نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة 3 ثانوي.. رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2022 برقم الجلوس والاسم عبر موقع وزارة التربية والتعليم علمي وادبي في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2022، يبحث الجميع الآن عن رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2022 بمزيد من القلق والترقب تجاه ظهور النتيجة من قبل الطلاب وأولياء الأمور للاطمئنان على نتيجة سهر وتعب عام دراسي كامل وأيضًا لتحديد الخطوة التالية لمستقبل هؤلاء الطلاب، وقد أفاد السيد الوزير أنه عقب انتهاء عمليات التصحيح وتجميع الدرجات الخاصة بأوراق الطلاب سوف يتم الإعلان عن اسماء اوائل نتيجة أوائل الثانوية العامة 2022 لكل شعبة من شعب الثانوية العامة مثل علمي العلوم و علمي الرياضة وأيضًا الأدبي، كما سوف يتم الإتصال بأوائل الثانوية العامة لتهنئتهم بالنتائج الرائعة التي حققوها في سنة من أصعب السنين الدراسية، واليكم شرح كيفية الحصول على نتيجة الثانوية العامة الكترونيا فور ظهورها.

رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2022

إذا كنت من طلاب الثانوية العامة أو أحد من أولياء أمور الطلاب فإليك خطوات الحصول على النتيجة من خلال رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2022 إلكترونيًا، فقط اتبع تلك الخطوات:

كل ما عليك هو الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التربية والتعليم المصرية من خلال الرابط التالي.

عليك إختيار نتيجة الثانوية العامة.

الآن يجب إدخال بيانات الطالب بالكامل مثل كتابة اسم الطالب بالكامل و رقم الجلوس ومحافظة الطالب وشعبة الثانوية العامة الملتحق بها الطالب.

إضغط على الإختيار ظهور النتيجة.

الآن ستظهر أمامك درجاتك لجميع المواد بكل سهولة ويسر، مع تمنياتنا لجميع الطلاب بالنجاح والتوفيق.

رابط استخراج نتيجة الثانوية العامة 2022

أعلن وزير التربية والتعليم الدكتورطارق شوقي أن الموعد الرسمي لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 هو خلال أول أسبوع من شهر أغسطس ولا صحة لأي إشاعات دائرة حول هذا الشأن، وأن كل ما يتردد حول مواعيد أخرى خاصة بظهور نتيجة الثانوية العامة مجرد شائعات خالية تمامًا من الصحة، كما تم الإعلان أنه سيتم ظهور النتيجة فور اعتمادها على رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم المرفق بعاليه، ويمكن للطالب بكل سهولة الحصول على الدرجات الخاصة به من خلال هذا الموقع، وطباعة بيان الدرجات أيضا.

خلال تصريحات لقناة صدى البلد، أكد السيد طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أن نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس والاسم 2022 لن يتم الاعلان عنها هذا الأسبوع، حيث أوضح أن عمليات التصحيح لامتحانات الثانوية العامة شاقة ومعقدة، ومازال السادة المصححون يعملون على اضافة درجات الرأفة للطلبة الذين لم ينجحوا في بعض المواد من أجل رفع نسبة النجاح.